Привлекать новых читателей помогают социальные сети

Заведующая библиотекой № 111 Елена Семенко в одной из фотозон читальни / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Любовь к путешествиям, вот что вдохновляет заведующую библиотекой № 111 Елену Семенко вставать рано утром и, собрав ребенка в детский сад, мчаться на любимую работу. Ведь у читальни, которой она руководит, туристическая направленность. А значит, ее сегодня ждет очередное приключение.

Елена Семенко вышла из декрета в августе прошлого года и уже активно включилась в работу. Энергичная и трудолюбивая, она и домочадцам не дает скучать.

— С утра я просыпаюсь первой и бужу всю семью. Особенно тяжело разбудить сына — сон у него крепкий, и вставать он явно не желает. Приходится применять разные хитрости и уловки, чтобы поднять ребенка с кровати, — говорит Елена.

Между тем у нее все по расписанию. Сначала небольшая физкультурная десятиминутка, затем вкусный завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день.

— Мне после длительного отпуска нужно было привести себя в форму. И я просто приучила себя делать зарядку.Обязательные упражнения: «вакуум» для живота, прыжки, приседания и другие. А затем обязательно контрастный душ. Все это вместе с правильным питанием оказалось настолько эффективным, что я похудела на 13 килограммов, — делится Семенко.

Заведующая призналась, что, пока была три года в декрете, работа библиотеки кардинально поменялась. До сих пор приходится вникать в некоторые детали.

— Библиотеки в Москве растут, развиваются. Каждая превращается в тематический центр. Например, у нашей читальни направление — путешествия, — рассказывает Елена. — Мы постоянно проводим разные встречи с тревел-блогерами, которые рассказывают такое о странах, что невольно хочется сразу уехать в эти места. Еще у нас в залах есть разнообразные фотозоны.

Кстати, в этой читальне можно даже совершить путешествие в прошлое, посетив специальный уголок, интерьером воспроизводящий комнату советских времен.

— У бабушки в деревне была кровать 1954 года. Я ее привезла сюда. Потом нашли еще и комод, — рассказывает Семенко. — Вот и появился такой приятный уголок, который вызывает хорошие воспоминания у наших посетителей.

Кроме того, коллектив библиотеки собирается вскоре организовывать турпоходы для школьников. Сейчас прорабатывают программу и налаживают нужные связи.

— Скорее всего, первый поход совершим по Подмосковью, а уже потом сможем отправиться и в далекие путешествия. Сама я последний раз была в Белоруссии. Посетила библиотеку в Минске. Но честно признаюсь: какой-либо опыт работы у наших белорусских коллег перенять не удалось. Там более консервативная система работы с читателями, — говорит Семенко.

В столице же читальни уже вышли на новый уровень. К примеру, библиотеке № 111 развиваться помогают соцсети, где сотрудники размещают короткие собственные видео на книжные темы.

— Так, кстати, к нам пришла новая сотрудница, когда увидела, что мы не только выдаем и ранжируем книги, но и делаем что-то интересное и современное, — говорит Елена.

А еще у нее есть специальная полка в библиотеке, куда она ставит книги, которые сама намерена прочесть.

— Сейчас перечитываю Шолохова «Судьба человека». Навеяло грядущим праздником 9 Мая, — говорит она.

ДОСЬЕ

Елена Семенко окончила Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова по специальности «учитель географии». В библиотечной системе работает с 2004 года. Сначала пришла в читальню № 213 простым библиотекарем. В 2011 году ее назначили заведующей сектором. А с декабря 2016 года Елене предложили должность заведующей библиотекой № 111 в районе Выхино-Жулебино. Она постоянно повышает квалификацию. В 2011 году участвовала в конкурсе «Лучший библиотекарь года», где ее отметили дипломами и специальным призом. Также получила премию правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в сфере культуры». Замужем, воспитывает сына.

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