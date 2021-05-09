«Мы перестали быть послушными»: ветеран поделился воспоминаниями об обороне Москвы

Ветеран Юрий Семечковский / Фото из личного архива Юрия Семичковского

Ветерану Великой Отечественной войны Юрию Андреевичу Семичковскому накануне Дня Победы вручили награду «Почетный гражданин Басманного района». Он поделился с «Вечеркой» воспоминаниями об обороне Москвы, автомате ППШ и своем боевом пути.

Вся жизнь Юрия Семичковского связана с Басманным районом столицы. Учился Юрий Андреевич в школе № 342, что на Большой Почтовой улице.

— В июне 1941 года меня с моими одноклассниками направили в пионерский лагерь. Он был расположен в Подмосковье, — вспоминает Юрий Андреевич. — Там узнал о начале Великой Отечественной войны. У нас с товарищами были исключительно патриотические настроения. Все хотели на фронт. А когда в июле мы вернулись в столицу, узнали, что формируется 7-я Бауманская дивизия народного ополчения. Всем нашим классом побежали записываться в нее. Естественно, из этого ничего не вышло, но нам предложили помогать в организационных вопросах, например, подготавливать помещения для ополченцев.

Добровольцев размещали в школах, в том числе в 342-й на Большой Почтовой.

— Мы оклеивали окна полосками бумаги, помогали возводить разные оборонительные сооружения, — делится воспоминаниями ветеран. — Враг был еще далеко, но бомбардировщики немцев часто беспокоили москвичей. Особенно по ночам.

Как только сирена начинала выть, всех гражданских загоняли в бомбоубежище, говорит ветеран. В качестве укрытия служила недостроенная станция метро «Бауманская».

— Мы спускались вниз по наклонному чугунному полу, — рассказывает Юрий Семичковский. — Поначалу мы безропотно подчинялись, но вскоре нам это надоело. И мы, как и другие мальчишки, перестали быть послушными. Бегали по крышам вместе со взрослыми, помогая тушить зажигательные авиабомбы. Самое важное было не дать «зажигалке» разгореться.

Боеприпас был размером с бутылку. Хватаешь его щипцами и опускаешь в ведро с водой. Важно не забыть насыпать песка на дно, иначе химическое пламя прожигало металл. К счастью, ночные бомбежки длились недолго.

Юрий Андреевич помнит, как городская противовоздушная оборона Москвы сражалась с фашистскими самолетами.

— Только в ночном небе загудит аэроплан, как наши зенитчики трассерами обозначали его местонахождение. После на самолет направляли мощные прожекторы и ослепляли пилота. Потом его выводили на окраины города и там уже били на поражение. Чтобы вражеский самолет не упал на жилые дома.

Ветеран Семечковский возле артиллерийской установки «Катюша» на Красной площади / Фото из личного архива Юрия Семичковского

В течение всего июля велось формирование 7-й дивизии народного ополчения. В нее в основном попали студенты Бауманского технического училища и преподаватели. Также шли жители, которые не подлежали призыву в действующую армию. Но школьников туда не брали.

А уже в августе соседка позвала Юру с товарищем работать слесарем на завод счетно-аналитических машин (САМ), который располагался тогда на углу Бауманской улицы и Старокирочного переулка.

— Вместо шестого класса мы пошли на завод. Там делали знаменитые пистолеты-пулеметы Шпагина, или попросту ППШ, — вспоминает Юрий Андреевич. — Нас быстро оформили, обучили и поставили к станку. Конечно, опытные мастера нас не оставляли. Опекали как могли.

Мужчины сделали подросткам подставки — ведь до верстаков они еще просто не доставали. Сперва у них получалось выпускать только по 30 автоматов в день. Много приходилось работать молоточком с зубилом. Потом стали выпускать гораздо больше — работали уже по двенадцать часов. Со временем перешли на казарменное положение, то есть ночевали и спали прямо на верстаке.

— Мы не уходили домой потому, что на заводе была кормежка. Нам, помимо карточек, давали талоны на питание. К тому же дом отапливали очень плохо. Газ в дом провели еще в 1935 году, но в войну его давали плохо. Мы нагревали на газу кирпичи и подкладывали их в кровать. Получалось что-то вроде грелки. С работы мы приходили и просто падали. Напильником работаешь, а тебя качает.

Выходных у ребят не было, но раз в неделю, когда была пересменка можно было отдохнуть, например, с 8 вечера до 12 дня. Свободный день предоставляли раз в месяц.

В 1944 году 17-летнего Юру наконец-то приняли в ряды Красной армии. Семичковского распределили во вторую учебную бригаду гвардейских минометных войск. Сперва обучали, а потом отправили на фронт.

— На линию фронта попал в самый последний день Великой Отечественной войны. Но зато потом служил в Австрии, Венгрии и Чехословакии. Ведь я оказался в Центральной группе оккупационных войск. В армии тогда служили не год и не два, а целых семь лет.

Поэтому для всех боевые действия закончились в 1945-м, а для Юрия Андреевича Семичковского только в 1951 году, когда ему уже было 24 года.

ДОСЬЕ

Юрий Семичковский родился 27 апреля 1927 года. За работу и службу в годы Великой Отечественной войны имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». После войны работал в МГТУ имени Баумана. В апреле 2021 года присвоено звание «Почетный гражданин Басманного района».

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