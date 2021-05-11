Уникальный игровой комплекс-замок превратился в руины

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Жители дома № 24, корпус 1, на улице Абрамцевской недовольны действиями управляющей компании. Ее сотрудники снесли уникальную детскую площадку, которая была украшением района последние 14 лет. Корреспондент «Вечерей Москвы» выехал на место, чтобы разобраться в причинах такого решения.

Раньше напротив третьего подъезда постоянно был слышен смех детей. Ребята воображали себя рыцарями, бегая между башнями детской площадки, созданной в форме средневекового латышского замка Розиттен. Но недавно копию постигла судьба оригинала. Площадку-замок разрушили до основания, а точнее, снесли — по решению местных властей.

— Мы два года писали обращения, собирали подписи за то, чтобы замок оставили. Он был уникальным украшением нашего двора. Люди приходили фотографироваться рядом с ним. Но, вопреки нашему желанию сохранить замок, его снесли, — рассказала жительница дома Вера Северова.

Как объяснили жителям в ГБУ «Жилищник района Лианозово», основанием для сноса площадки стали ее аварийное состояние и протокол собрания собственников жилья. Последний документ гласит, что 30 сентября 2020 года в голосовании по вопросу сноса приняли участие 264 человека. Это 56 процентов от числа всех жильцов дома. И по итогам собрания большинство решило снести площадку. Однако жильцы не согласны с этим.

— Собрания никакого не было. Девушки с папками ходили по квартирам, опрашивали. Но это не является собранием собственников жилья. И даже в протоколе сказано, что согласились на снос только 46 процентов владельцев, — считает житель дома Роман Ермольев.

Редакция газеты «ВМ» обратилась в «Жилищник района Лианозово» за разъяснениями причин сноса.

На вопрос о том, был ли законным опрос собственников вместо очного собрания, поможет ответить устав учреждения.

— У каждого товарищества собственников жилья устав свой. И там должна быть указана возможность проводить собрания заочно. В противном случае это незаконно, — прокомментировал ситуацию заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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