Жители Тверского района против ароматов общепита

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Москвичи обеспокоены пожарной безопасностью кафе, расположенного в подвале дома в Оружейном переулке, 25. Ранее в жилом доме на Садовой-Каретной, 24/7, случился пожар, и местные активисты считают, что кафе может стать еще одной точкой возгорания. В ситуации разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

Запах жареных чебуреков и горелого масла витает на лестничной клетке, оттуда разносится по квартирам.

Только вот никто из жителей в доме близ Садового кольца таких кулинарных изысков не готовит. Все ароматы идут из грузинского кафе, которое находится в подвале дома.

— В кафе нет вытяжки, поэтому здесь такой сильный запах, и нам он очень сильно мешает. Мы постоянно жалуемся в управу, в «Жилищник», даже в МЧС, — говорит жительница дома Ирина Литовченко.

Но пока жители ждут проверок, активисты заглянули в кафе сами и обнародовали в социальных сетях фотографии неисправностей.

— Я видела проводку, она в ужасном состоянии. Меня беспокоит, что мы можем сгореть, — поделилась жительница дома Ирина Наумова.

Беспокоит и громкая музыка, гул шумных компаний. Особенно от этого страдает москвичка Ольга Мальцева — ее квартира находится прямо над самим кафе.

— Ежедневно утро начинается с того, что открывается магазин, и работники выходят курить. Весь дым идет к нам в окна. Мы слышим громкие голоса, ненормативную лексику. Вечером нетрезвые посетители кафе тоже выходят курить и шумят, — рассказала Ольга Мальцева.

Кто виноват в нарушениях — ресторатор-арендатор или собственник помещения, жители выяснить не могут.

— Мы говорили с ресторатором, пытались все решить мирным путем. Он отвечал, что сделал звукоизоляцию. Но она не работает. Вызывали полицию неоднократно. Но результатов нет, — рассказал житель дома Максим Серков.

Москвичи обратились в Роспотребнадзор с просьбой принять меры. Проверку провели и выявили нарушения.

Ошибки признают и представители кафе.

— У нас нет вытяжки. И мы мешаем жителям дома запахами. Прокуратура прислала к нам МЧС и Роспотребназдзор. Они вынесли постановление: дали три месяца на исправление. Если не исправим это, нас закроют, — рассказала сотрудница кафе Лариса Журавкова.

Однако технических исправлений жителям мало. Они хотят, чтобы кафе в их доме было закрыто.

— В подвале жилого дома вообще не должно быть заведений общественного питания, — считает москвич Максим Серков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Чернявский, эксперт по юридическим вопросам:

— Такими вопросами должна заниматься управляющая компания либо товарищество собственников жилья. Этим не должны заниматься сами жильцы. Если люди считают, что в кафе есть нарушения санитарных норм, следует обращаться в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Но закрыть кафе и запретить открывать новое заведение общественного питания жители не смогут, нет такого закона. Как и повлиять на шум и музыку до 23:00, здесь работает Закон о тишине.

Редакция «ВМ» также отправила запрос в Роспотребнадзор и УВД по ЦАО с целью разъяснения ситуации.

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