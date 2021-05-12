После многочисленных жалоб хостел был закрыт
Депутат Мосгордумы Андрей Медведев сообщил о закрытии хостела на улице Расковой. 12 мая «Вечерняя Москва» проверила, действительно ли перестала принимать гостей ночлежка.
За глухим зеленым забором с узорами из детских сказок тишина. Над калиткой надпись, что объект охраняется. При входе тут же встречает охранник Олег Молодзиевский. На вопросы о закрытии хостела он отвечать отказывается, лишь вскользь упоминая о том, что гостей здесь перестали размещать этой весной.
— Не имею права, — поясняет он и просит удалиться.
На двери есть распечатанное объявление, что по санитарным причинам хостел закрыт.А между тем из-за этой минигостиницы здесь ранее шла самая настоящая «бумажная вой на», которую выиграли жители расположенных рядом домов. Месяцами они жаловались в разные инстанции на шумную ночлежку.
— Люди не один год терпели соседство с хостелом, и не один год понадобился для того, чтобы ситуацию изменить, — рассказал Андрей Медведев.
Жители домов жаловались не только на шум от постояльцев. На территории бывшего детсада частенько парковались автобусы. Часто они заезжали ночью, мешая спать.
— Даже устроили парковку машин, — вспоминает местная жительница Наталья Кондратьева.
Письма летели в Роспотребнадзор, прокуратуру, было много встреч с руководством хостела.
— И все же закрыли, — констатирует житель района Ринат Салямов.
Теперь жители ждут, что будет со зданием на Расковой.
ЭТО ЗАКОН
В октябре 2019 года в России вступил в силу закон, запретивший хостелы и мини-отели в многоквартирных домах. С января 2021 года гостиницы, отели и хостелы обязали указывать количество звезд или отсутствие категории. По данным «ВМ», сейчас жители северо-востока столицы жалуются на хостел на улице Бутырской, 6.
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