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После многочисленных жалоб хостел был закрыт
Житель Северо-Восточного округа столицы Ринат Салямов держит в руках копии заявлений жителей улицы Расковой с жалобами на работу хостела / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

После многочисленных жалоб хостел был закрыт

Василиса Чернявская 

Общество

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев сообщил о закрытии хостела на улице Расковой. 12 мая «Вечерняя Москва» проверила, действительно ли перестала принимать гостей ночлежка.

За глухим зеленым забором с узорами из детских сказок тишина. Над калиткой надпись, что объект охраняется. При входе тут же встречает охранник Олег Молодзиевский. На вопросы о закрытии хостела он отвечать отказывается, лишь вскользь упоминая о том, что гостей здесь перестали размещать этой весной.

— Не имею права, — поясняет он и просит удалиться.

На двери есть распечатанное объявление, что по санитарным причинам хостел закрыт.А между тем из-за этой минигостиницы здесь ранее шла самая настоящая «бумажная вой на», которую выиграли жители расположенных рядом домов. Месяцами они жаловались в разные инстанции на шумную ночлежку.

— Люди не один год терпели соседство с хостелом, и не один год понадобился для того, чтобы ситуацию изменить, — рассказал Андрей Медведев.

Жители домов жаловались не только на шум от постояльцев. На территории бывшего детсада частенько парковались автобусы. Часто они заезжали ночью, мешая спать.

— Даже устроили парковку машин, — вспоминает местная жительница Наталья Кондратьева.

Письма летели в Роспотребнадзор, прокуратуру, было много встреч с руководством хостела.

— И все же закрыли, — констатирует житель района Ринат Салямов.

Теперь жители ждут, что будет со зданием на Расковой.

ЭТО ЗАКОН

В октябре 2019 года в России вступил в силу закон, запретивший хостелы и мини-отели в многоквартирных домах. С января 2021 года гостиницы, отели и хостелы обязали указывать количество звезд или отсутствие категории. По данным «ВМ», сейчас жители северо-востока столицы жалуются на хостел на улице Бутырской, 6.

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