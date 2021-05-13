Посадим взрослых за парты: какой опыт интеграции мигрантов может перенять Москва

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Постепенно открываются направления, закрытые из-за пандемии. В апреле возобновлено авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном, а значит можно ждать и новую рабочую силу. Как мир адаптирует мигрантов? Какие зарубежные наработки Москва может перенять? Об этом мы беседуем с Вячеславом Поставниным, руководителем Научного центра евразийской интеграции и сотрудничества.

— Я часто общаюсь с американскими коллегами и убедился, что первый шаг на пути адаптации мигрантов — бесплатно учить их языку, —рассказал Вячеслав Александрович. — Неважно, легальный мигрант или нет, он должен иметь право приходить на курсы.

Чем лучше человек знает русский, тем быстрее интегрируется в наше общество. Можно повторить и другой опыт США. Там полицейский может оштрафовать мигранта за другие нарушения, например переход улицы в неположенном месте. А за отсутствие регистрации штрафует специальная миграционная служба. В Москве же часто при входе в метро мигрантов останавливает полиция. Поэтому они прячутся и стараются не интегрироваться, а жить исключительно среди своих.

— Но ведь нелегальный мигрант — нарушитель!

— По действующим законам — да. Но большинство мигрантов приехали из «безвизовых» стран. Так давайте эту «безвизовую» логику перенесем и на жизнь мигрантов в России. Тогда и нарушителей станет меньше. Чем меньше требований к получению разрешений и регистраций, тем лучше.

— Что еще необходимо сделать?

— Максимально, как в Западной Европе, привлекать к работе с мигрантами различные некоммерческие организации. Пусть они оказывают юридическую помощь, помогают учить язык, лечиться и т.д. Сейчас эти вопросы решают сами диаспоры, потому многие мигранты «варятся в собственном соку» и общаются исключительно с земляками.

— Захотят ли мигранты вливаться в сложившуюся среду?

— Конечно! Многие заинтересованы не просто в интеграции, но и получении российского гражданства! Кстати, еще один способ быстрее адаптировать мигрантов — это плотная работа с их диаспорами. Сегодня мигранты официально представлены в Москве национальными культурными центрами. Но реальное влияние имеют не они, а неформальные лидеры диаспор. Вот с ними и нужно работать. Они лучше знают реальные нужды мигрантов и могут подсказать, что делать. Пандемия показала, что без мигрантов российская экономика не справляется, а значит, нужно находить способы, как их привлечь и помочь интегрироваться.

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