Улицы хранят тайны прошлого: на карте Москвы остались напоминания о местах проживания разных народов

Улица Маросейка раньше была Малороссийской / Фото: Владимир Новиков/ Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

C потеплением у любителей изучать историю столицы вновь набирают популярность прогулки и экскурсии. Где в прошлые века селились представители разных народов, мы спросили у историка Дмитрия Опарина, а вы, опираясь на его рассказ, можете составить свой маршрут.

В Средние века, напоминает кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ Дмитрий Опарин, Москва складывалась из многочисленных профессиональных и национальных слобод. В Замоскворечье, например, традиционно жили татары.

— Поэтому там появились топонимы, которыми мы до сих пор пользуемся: Большая Татарская и Татарская улицы, Большой и Малый Татарский переулки, — рассказывает историк. — А нынешняя Ордынка по сути была частью дороги на Орду.

Оставили след в топонимике Москвы и грузины. Мы знаем Большую и Малую Грузинскую улицы, Грузинский Вал и Грузинскую площадь.

— Но мало кто в курсе, что еще в 1725 году, спасаясь от турок и персов, в Москву переселился грузинский царь Вахтанг Леванович с сыновьями Бакаром и Георгием. Вместе с ним приехали еще три тысячи человек: князья, дворяне и их прислуга. Для их расселения Москва гостеприимно предоставила территорию бывшего села Воскресенское с огромным, в 64 гектара, садом. Город со временем его поглотил, а названия остались, — рассказал Опарин.

Похожая история и с улицей Маросейкой. Сначала она звалась Малороссийской, потому что там в ХVII веке размещалось посольство Богдана Хмельницкого — украинского политического деятеля, который способствовал присоединению Украины к России.

— Интересная ситуация сложилась с евреями. В Москве их всегда жило немало, а вот еврейской слободы не было, — рассказывает Дмитрий Опарин. — Зато на месте нынешнего парка «Зарядье» в свое время находилось еврейское гетто. До середины XIX века евреи не могли жить по всему городу. На месте нынешнего парка было так называемое Глебовское подворье, а в нем — несколько домов, где евреи имели право селиться.

Была в Москве и армянская слобода, в ней сразу три армянских храма. Сохранился только один — на армянском кладбище. А вот многие топонимы, связанные с жизнью представителей этого народа, сохранились. Например, Армянский и Ананьевский переулки.

— Последний назван в честь Ивана Ананова — Ованеса Ананьяна, — рассказывает Дмитрий. Будущий армянский предприниматель приехал в Москву в 16 лет и сделал здесь блестящую карьеру.Стал, в частности, купцом первой гильдии и главным военным поставщиком Российской империи: снабжал вещами и продовольствием военные госпитали и полковые части. Стал соучредителем Биржевого банка. Будучи меценатом, он опекал Московское художественное общество. В нескольких учебных заведениях Москвы он учредил стипендии для детей из бедных крестьянских семей.

— Национальные слободы существовали в Москве до начала ХХ века, пока не изменились тип застройки города и его транспортная инфраструктура, — пояснил Дмитрий Опарин. — С появлением высотных домов и рельсового транспорта слободы стали постепенно расселяться. Люди разных национальностей стали жить везде.

КСТАТИ

Самой большой слободой Москвы была немецкая. Там жили представители нескольких западноевропейских народов, но москвичи не понимали их языка, потому называли всех немцами, то есть «немыми». Нынешняя Бауманская улица называлась Немецкой. Она была центральной улицей слободы.

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