Уличная зарядка добавит сил и бодрости

Заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Марина Онищенко (слева) проводит открытый урок на улице для юных гимнасток / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Май — самое время начать тренировки на воздухе. «Вечерняя Москва» вспоминает о традициях проводить зарядку на природе и рассказывает о нынешних тенденциях.

Теплое время года располагает сменить душный зал на открытую площадку: скверы, набережные, парки столицы так и зовут заниматься спортом. Традиция таким образом приводить тело, а заодно и душу в порядок очень давняя, насчитывает несколько десятков столетий. В Древней Греции были обязательные соревнования, на которых атлеты демонстрировали свои лучшие качества. На Руси тоже были свои спортивные забавы. Например, кулачные бои или борьба «завороток».

В советские годы не обходилось без производственной зарядки, а по утрам радиоприемники в квартирах горожан призывали присоединиться к физкультминутке. Кстати, впервые утренняя гимнастика появилась в радиоэфире в середине 30-х годов прошлого века, когда было решено продвигать основы физической культуры и здорового образа жизни в массы.

Помимо этого, каждый рабочий день в обязательном порядке советские предприятия в определенное время вставали на паузу, чтобы работники могли немного размять мышцы. Стандартный комплекс упражнений был простым и доступным: ходьба на месте, потягивания, наклоны, повороты, приседания.

Иногда физкультминутки устраивали на улице, где подспорьем становились скамейки, от которых делали отжимания, а также турники и брусья. Порой жильцы во дворе дома, между деревьями, прибивали самодельные перекладины, за которые хватались и подтягивались все местные спортсмены.

— Мы так с братом устроили, — вспоминает свое детство москвич Игорь Рожков. — Прибили отшлифованную деревяшку и подтягивались. Лет в 13–15 очень хотелось начать наращивать мышцы. Тогда был популярен образ крутых спортсменов.

К ребятам присоединялись соседские мальчишки, и занятия спортом во дворе были достаточно популярным времяпровождением среди подростков. Сейчас в каждом районе есть свои спортивные центры: стадионы практически всегда открыты для желающих побегать, есть тренажерные залы под открытым небом.

— Само нахождение на открытом воздухе, не ограниченном четырьмя стенами, — это уже антистрессовый фактор, — говорит заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Марина Онищенко.

Для своих подопечных девочек она устраивает занятия не только в зале, но и на улице. После уроков в школе, по ее словам, подрастающему поколению лучше провести время с пользой.

— Помогает и смена «картинки» перед глазами, — продолжает она. — К тому же свежий воздух и насыщение клеток мозга кислородом позволяет повысить внимание и концентрацию, укрепить память. Потому однозначно стоит тренироваться на улице, если позволяет погода.

Разминка, растяжка и комплекс упражнений даются в зависимости от уровня навыков воспитанниц. Впереди у них будут еще и спортивные сборы, цель которых укрепить здоровье и подготовиться к следующим соревнованиям. На природе летом это делать очень удобно.

Проходят занятия и в столичных парках. Например, на Ходынском поле.

— Вы можете заниматься различными направлениями с профессиональными преподавателями. Уроки йоги для начинающих и опытных практиков: кундалини йога, хатха йога, — перечисляет директор парка «Ходынское поле» Рустам Клочков. — Танцевальные тренировки и обучение по различным направлениям: аргентинское танго, сальса и бачата, бальные танцы, зумба. Также для юных гостей парка проходят занятия по капоэйре.

А еще есть любительские группы, которые набирают через соцсети единомышленников для бесплатных тренировок в парках, на специальных площадках для воркаута. Стоит только начать!

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