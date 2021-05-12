Стихия чувств обходится без сложных схем

Преподаватель Дмитрий Мокеев учит корреспондента «ВМ» Дарью Пиотровскую танцевать аргентинское танго / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Танец страсти, танец-хамелеон, выражающий, как писал Хорхе Луис Борхес, веру в то, что борьба может быть радостью. Все это об аргентинском танго. Корреспондент «Вечерней Москвы» прочувствовала на себе эмоциональную мощь этого искусства.

Клуб танго находится в самом центре города, однако найти его оказывается непросто, он будто спрятан в другом измерении. Но вот и нужная дверь. Захожу, и голова сразу идет кругом от Por una cabeza Карлоса Гарделя. В зале танцуют пары. За ними занавес, еще один танцпол… Здесь и проходит урок для начинающих.

— Раз, два, три, — отсчитывает преподаватель Дмитрий Мокеев, пока танцоры выполняют каминату — двигаются по залу против часовой стрелки.

К моменту моего прихода пары уже сформировались. Несколько девушек остались в одиночестве. Но преподаватель по очереди танцует с каждой. В зале висит большое зеркало, решаю не терять времени. Повторяю за всеми шесть основных шагов: левой ногой вперед, правой — в сторону, два шага назад, один — налево… Приставить ногу. Сначала чувствую себя скованно, но музыка задает настроение. Пора попробовать танцевать с партнером.

Дмитрий протягивает руку, другую кладет мне на спину чуть ниже лопаток. Наконец-то меня закружат в танце! Но начинается он неспешно: никаких затейливых связок, искр из-под каблуков... Сначала нужно научиться ходить, а главное — быть ведомой.

В первую минуту преподаватель поясняет, куда ставить ногу, но вскоре перестает. Мои движения — зеркальное отражение его, по крайней мере, так должно быть в идеале… Он — вперед, я — назад. Медленно, быстро, опять медленно... Остановка.

— Наклонитесь немного, будто впереди стена. Перенесите вес на другую ногу, — руководит Дмитрий.

Стараюсь угадывать его движения. Пару раз слегка наступаю ему на ноги.

— Не спешите! — командует Дмитрий.

Это непросто… Не знаю, как у меня получается, но эмоционально чувствую себя готовой отдаться танцу полностью, оставить за пределами зала все лишнее. Боковым зрением слежу за другими парами. Дмитрий все контролирует, мы не сталкиваемся, но я вспоминаю сцену из фильма «Запах женщины». Там героя, которого сыграл Аль Пачино, готовящегося к танго со своей спутницей, инструктировали: «Зал 20 на 30, вы на дальней стороне, по краям столики, оркестр справа».

Мелодия меняется. Теперь девушки, во главе с соведущей урока Екатериной Малько, встают напротив мужчин. Разучиваем более сложные элементы, мне уже не так легко.

Но музыка наполняет радостью. Хочется ни о чем не думать и позволить ей вести себя. Смотрю, как двигаются ноги танцоров, копирую. Вновь оказавшись в паре, чувствую себя свободнее. Перестаю вспоминать схему шагов. Танго кажется стихией. Отлив, прилив… Легкости бы, с которой вода накатывает на берег.

— Для первого раза очень хорошо, — хвалит Дмитрий.

По его словам, думает за двоих в танце мужчина, будто у него четыре ноги. В социальном танго, которое может освоить любой и которое противопоставляют сценическому, нет заученных схем, больше импровизации. Освоив азы,__ можно посещать милонги — танцевальные вечеринки.

Александра Дурницына занимается танго уже два года. Чтобы танцевать, не нужно ждать завтра, уверена девушка. Она знакомит меня с другом, танцором из Аргентины Макси Охеда.

— Танго — это жизнь, а в ней есть страсть, грусть, радость — все, — замечает Макси.

Спрашиваю, танцуют ли в Москве так же, как в Аргентине.

— Везде танго танцуют по-разному, — улыбается Охеда. — Это как вино. Может быть тот же сорт винограда, но от условий, в которых он растет, зависит вкус. Для меня танго как первый вагон поезда. Сначала в моей жизни «едет» этот танец. А за ним — фольклор, мате, вареная сгущенка, шницель миланеса, — перечисляет аргентинец все, что любит.

Я слышала, что танго о грусти... Но, кажется, оно все-таки о любви к жизни.

СОВЕТЫ

Как начать заниматься танго:

— Не нужно бояться. Начать танцевать можно в любом возрасте.

— Не переживайте, если у вас нет пары. Партнера можно найти на занятии.

— На первые уроки необязательно приходить в платье и на каблуках. Достаточно, чтобы одежда не сковывала движений. Возьмите сменную обувь.

—Не стоит перебарщивать с духами. Думайте о комфорте партнера.

— На милонге принято приглашать на танец без слов — взглядом.

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