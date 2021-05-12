Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стихия чувств обходится без сложных схем
Преподаватель Дмитрий Мокеев учит корреспондента «ВМ» Дарью Пиотровскую танцевать аргентинское танго / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Стихия чувств обходится без сложных схем

Дарья Пиотровская

Общество

Танец страсти, танец-хамелеон, выражающий, как писал Хорхе Луис Борхес, веру в то, что борьба может быть радостью. Все это об аргентинском танго. Корреспондент «Вечерней Москвы» прочувствовала на себе эмоциональную мощь этого искусства.

Клуб танго находится в самом центре города, однако найти его оказывается непросто, он будто спрятан в другом измерении. Но вот и нужная дверь. Захожу, и голова сразу идет кругом от Por una cabeza Карлоса Гарделя. В зале танцуют пары. За ними занавес, еще один танцпол… Здесь и проходит урок для начинающих.

— Раз, два, три, — отсчитывает преподаватель Дмитрий Мокеев, пока танцоры выполняют каминату — двигаются по залу против часовой стрелки.

К моменту моего прихода пары уже сформировались. Несколько девушек остались в одиночестве. Но преподаватель по очереди танцует с каждой. В зале висит большое зеркало, решаю не терять времени. Повторяю за всеми шесть основных шагов: левой ногой вперед, правой — в сторону, два шага назад, один — налево… Приставить ногу. Сначала чувствую себя скованно, но музыка задает настроение. Пора попробовать танцевать с партнером.

Дмитрий протягивает руку, другую кладет мне на спину чуть ниже лопаток. Наконец-то меня закружат в танце! Но начинается он неспешно: никаких затейливых связок, искр из-под каблуков... Сначала нужно научиться ходить, а главное — быть ведомой.

В первую минуту преподаватель поясняет, куда ставить ногу, но вскоре перестает. Мои движения — зеркальное отражение его, по крайней мере, так должно быть в идеале… Он — вперед, я — назад. Медленно, быстро, опять медленно... Остановка.

— Наклонитесь немного, будто впереди стена. Перенесите вес на другую ногу, — руководит Дмитрий.

Стараюсь угадывать его движения. Пару раз слегка наступаю ему на ноги.

— Не спешите! — командует Дмитрий.

Это непросто… Не знаю, как у меня получается, но эмоционально чувствую себя готовой отдаться танцу полностью, оставить за пределами зала все лишнее. Боковым зрением слежу за другими парами. Дмитрий все контролирует, мы не сталкиваемся, но я вспоминаю сцену из фильма «Запах женщины». Там героя, которого сыграл Аль Пачино, готовящегося к танго со своей спутницей, инструктировали: «Зал 20 на 30, вы на дальней стороне, по краям столики, оркестр справа».

Мелодия меняется. Теперь девушки, во главе с соведущей урока Екатериной Малько, встают напротив мужчин. Разучиваем более сложные элементы, мне уже не так легко.

Но музыка наполняет радостью. Хочется ни о чем не думать и позволить ей вести себя. Смотрю, как двигаются ноги танцоров, копирую. Вновь оказавшись в паре, чувствую себя свободнее. Перестаю вспоминать схему шагов. Танго кажется стихией. Отлив, прилив… Легкости бы, с которой вода накатывает на берег.

— Для первого раза очень хорошо, — хвалит Дмитрий.

По его словам, думает за двоих в танце мужчина, будто у него четыре ноги. В социальном танго, которое может освоить любой и которое противопоставляют сценическому, нет заученных схем, больше импровизации. Освоив азы,__ можно посещать милонги — танцевальные вечеринки.

Александра Дурницына занимается танго уже два года. Чтобы танцевать, не нужно ждать завтра, уверена девушка. Она знакомит меня с другом, танцором из Аргентины Макси Охеда.

— Танго — это жизнь, а в ней есть страсть, грусть, радость — все, — замечает Макси.

Спрашиваю, танцуют ли в Москве так же, как в Аргентине.

— Везде танго танцуют по-разному, — улыбается Охеда. — Это как вино. Может быть тот же сорт винограда, но от условий, в которых он растет, зависит вкус. Для меня танго как первый вагон поезда. Сначала в моей жизни «едет» этот танец. А за ним — фольклор, мате, вареная сгущенка, шницель миланеса, — перечисляет аргентинец все, что любит.

Я слышала, что танго о грусти... Но, кажется, оно все-таки о любви к жизни.

СОВЕТЫ

Как начать заниматься танго:

— Не нужно бояться. Начать танцевать можно в любом возрасте.

— Не переживайте, если у вас нет пары. Партнера можно найти на занятии.

— На первые уроки необязательно приходить в платье и на каблуках. Достаточно, чтобы одежда не сковывала движений. Возьмите сменную обувь.

—Не стоит перебарщивать с духами. Думайте о комфорте партнера.

— На милонге принято приглашать на танец без слов — взглядом.

Читайте также: Танцевальные студии ищут новые таланты

танцыурокискусство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте