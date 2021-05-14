Призвание — находить людей талантливее себя

Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман у входа в здание театра / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман уверен: любимая работа всегда приносит радость и удовольствие, а отдыхать можно, ставя новое произведение.

Свои трудовые будни Дмитрий Бертман не делит на привычные понедельник–пятница и выходные. Дни словно перетекают один в другой, а за творческим процессом не всегда можно вспомнить, что на календаре сегодня, среда или четверг.

— Мы работаем практически без перерывов, и каждый мой день начинается с сюрприза, — признается он.

Это может быть какое-то известие, удачи на репетициях, которые Дмитрий Бертман называет самым любимым временем в течение дня, душевная встреча с артистами театра, интересные работы студентов в Российской академии театрального искусства (бывший ГИТИС) или бурное обсуждение какого-то вопроса на Совете худруков столичных театров, где он является председателем.

— Сейчас занимаюсь фестивалем в Таллине. В прошлом году его перенесли из-за пандемии на нынешнее лето, — рассказывает он. — Впереди у нас обсуждение программы с эстонской стороной.

Много времени Дмитрий Бертман уделяет зарубежным постановкам. Они пройдут на сценах в Дюссельдорфе, Нюрнберге, Эстонии.

Успевать все помогают талантливые люди. Дмитрий Бертман признается, что коллекционирует их.

— Когда я уверен в них, я могу делегировать им многие вопросы. Моя задача — находить людей, которые талантливее меня, — улыбается он. — В этом мой секрет. За 30-летнюю историю театра я сформировал команду настоящих профессионалов.

В штате «Геликон-оперы» 500 человек. Дмитрий Бертман отмечает, что это немного для оперного театра: 120 человек в оркестре, 70 — в хоре, 50 — в труппе, а еще есть декораторы, бутафоры, костюмеры, гримеры. При этом административный состав театра совсем небольшой.

— Это один из моих принципов в работе: ответственность должна быть на каждом конкретном человеке. Когда много людей отвечает за что-то одно, возникают проблемы с управлением, — раскрывает еще один секрет Дмитрий Бертман.

Помогли зарубежный опыт и пример Большого театра в советские годы, когда в руководстве были один директор и два его заместителя.

Отдыхать от больших обязанностей Дмитрий Бертман рекомендует на новых постановках. Такой принцип смены деятельности ему в свое время посоветовал известный дирижер Евгений Акулов.

— У меня счастливая работа, — говорит он. — В ней нет монотонности, чтобы от нее уставать.

«Геликон-опера» — площадка для экспериментов не только на сцене. Театр становится галереей, устраивает пункт вакцинации, проводит лекции с ведущими медиками, постоянно открыт для студентов и людей с новыми идеями.

— Театр — это переход в другое пространство, которое начинается с первого приветствия охранника и контролера билетов, — уверен Дмитрий Бертман. — Дальше — только чудо! И

ногда любимую Большую Никитскую, 19, Дмитрий Бертман меняет на другие районы — Сокол и Речной вокзал, где он вырос. Среди любимых мест вне театра он называет зал «Зарядье», район Арбата и аэропорт Шереметьево, откуда можно улететь для новых открытий и постановок на зарубежных сценах.

ДОСЬЕ

Дмитрий Александрович Бертман родился 31 октября 1963 года в Москве. Окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС (ныне — РАТИ).

В 1990 году создал Московский музыкальный театр «Геликон-опера». Режиссер-постановщик около 110 спектаклей как в «Геликон-опере», так и в других российских и зарубежных театрах.

Дмитрий Бертман неоднократно награждался театральными премиями «Золотая маска», «Гвоздь сезона», международной имени Станиславского, правительства Москвы. С 2003 года Дмитрий Бертман — заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра РАТИ. В 2018 году вошел в состав Совета при Президенте по культуре и искусству.

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