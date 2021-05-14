Четыре темы для обсуждения перед походом в ЗАГС: мнение психолога

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Решение о походе в ЗАГС принято, а вы начали сомневаться в правильности выбора? Вы не уверены, что именно с этим человеком хотите построить счастливую семью, да и само желание состоять в законном браке оказалось под вопросом? Сомнения перед совершением серьезного поступка случаются, если детального обсуждения совместного будущего со своим партнером так и не произошло. О том, какие важные темы стоит проговорить будущим супругам, рассказала психолог семейного центра «Гармония» Виктория Малинина.

В феврале этого года на прием к психологу обратилась Алина С., так как из-за решения узаконить отношения стала испытывать тревожность и даже приступы панической атаки.

— Молодой человек сделал мне предложение на День святого Валентина, было очень романтично. Я была счастлива, мы вместе уже два года. Совсем скоро нужно подавать заявление. Я вдруг стала просыпаться по ночам, после чего не могла долго уснуть. В голове множество мыслей: ни у него, ни у меня нет положительного опыта в родительской семье, нам обоим еще и тридцати нет, вокруг все разводятся. Вдруг наши отношения изменятся после свадьбы? Я очень хочу создать счастливую семью, но не знаю как, — рассказала Алина.

Самый простой способ получить ответ на вопрос — это задать его вашему партнеру. Так о чем же важно договориться перед браком?

Семья

Ваши взгляды на семейный уклад, традиции, распределение ролей, обязанностей и духовную составляющую должны совпадать. Здесь важно быть в первую очередь честным с собой: точно ли вам хочется быть в патриархальной модели или вам ближе современное равноправие? Любая, даже минимальная ложь самому себе может привести к конфликтной ситуации после заключения брака.

Дети

О желании/нежелании детей, а также об их предполагаемом количестве также стоит поговорить до момента заключения официального брака. Сегодня все большую популярность приобретает планированное и осознанное родительство, не лишайте себя этого удовольствия.

Деньги

Необходимо четко обговорить, из чего будет состоять ваш семейный бюджет: кто обеспечивает семью, кто отвечает за платежи и покупки, как будут происходить крупные траты, в каком объеме предполагается помогать родителям (если в этом есть необходимость) или детям от предыдущего брака.

Секс

Интимная жизнь в паре — одна из важных потребностей. Не стоит замалчивать свои желания или недовольства в этом вопросе. Учитесь говорить друг с другом. Тогда спустя время ни у кого из вас не возникнет желания обсудить это с посторонними людьми или уж тем более изменить партнеру.

Испытывать сомнения и переживания перед предстоящим замужеством/женитьбой совершенно нормально. Доверьтесь своему партнеру и обсудите то, что вас волнует. От этого ваш будущий союз станет только крепче. Специалисты столичных семейных центров всегда готовы оказать компетентную психологическую помощь.

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