Что нужно знать, отправляясь в лес за весенними грибами

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кто-то дает прогнозы изменений цен и модных тенденций, а физик по образованию и яркий художник, москвич Сергей Федотов делает… грибные прогнозы. Мы узнали, как они работают.

Сергей — уникум, грибных прогнозов больше в мире не делает никто. К прогнозам его относятся поразному, но поверьте — это работает! За его теориями скрыт многолетний опыт наблюдений и любовь к лесу. В прогнозах он использует аббревиатуру ТВП — Закон Температурно-Влажностных провокаций, да еще прибавляет: «имени ХФ» («художника Федотова»). Так выясним у эксперта: куда бежать?

— Если летнеосенне-зимние виды грибов реагируют на понижение температуры, чтобы произвести потомство в виде грибных тел, то весенние виды грибов создают слои (массовый выход грибов) после температурной провокации на повышение температуры земли и лежащего на земле валежника, — поясняет Сергей. — Временные параметры возникновения слоев весенних видов грибов похожи на параметры грибов летне-осенних: после «потепления» недели две почва грибами «беременна», потом появляются «пилотники» слоя, около трех недель идет сбор, а затем наступает конец плодоношения.

Убедиться, что дожди и «тепло» последних дней не сказываются на выходе грибов, просто: иначе после каждого дождя (тепла) начинались бы грибы!

— В Подмосковье сейчас строчки гигантские, гигасы правят бал. Ждем сморчковую шапочку. Сейчас в средней полосе прохладная погода с сюрпризами: то ледяной дождь пройдет, то снег повалит, как это было 27 апреля в Туле. Но эта погода позволит успешно вырасти весенним грибам. Сейчас нужно их искать на местах прошлогодних чисток леса.

Много гигасов на (в) колеях от машин, посмотрите под ЛЭП и над нефтегазопроводами, по просекам, особенно где недавно чистили лес от сухостоя. Основные гигасы собрали на майские праздники, северней и северо-восточней Москвы будет еще время для сборов и в середине мая.

Шапочка коническая

Этот грибок может «носить» шапочку без морщинок, иногда показывается в плодовых садах. Относится к съедобным, употребляется после отваривания без отвара. Особыми вкусовыми качествами не отличается.

Дрожалка

Ярко-желтая, полупрозрачная желеобразная дрожалка выглядит для одних вполне эстетично, для других — как плевок. Фанатики без дрожалки из леса не уйдут, могут уже в лесу нанести ее на лицо, уверяя, что это изумительное косметическое средство. В сухую погоду дрожалка засыхает, как корочка, а по мере увеличения влажности набухает. Самое удивительное: это съедобные грибы! Их и в салаты добавляют, а из высушенных дрожалок варят бульоны.

Дрожалка / Фото: pixabay.com

Дисцина

Растет одиночно или небольшими группами, в основном на пнях. Напоминает неровный блинчик, как будто известные вам строчки кто-то расплющил, наступив сверху! Гриб требователен к влаге, встречается и ранним летом, любит также расти в ямах, на краю канав.

Строчок гигантский

От строчка отличается более светлой шляпкой и размером: вырастает просто огромным! Любит березняки или смешанные леса с примесью березы. Чаще всего встречается на хорошо освещаемых местах — опушках, полянках, просеках. Вкусен после отваривания, часто готовится в сметане и сливках.

Саркосцифа

Ярко-алые чашки гриба видны издалека. Любители первых грибов собирают их и хвастают сбором! Опытные грибники советуют грибок сначала замораживать, тогда после варки он получается мягким, нежным. Грибные гурманы порой жарят их и без отваривания, но мы советовали бы все же не пренебрегать этим для безопасности.

Саркосцифа / Фото: pixabay.com

Строчок пучковый (островершинный)

Встречается часто, похож на строчок гигантский и даже раньше считался его подвидом, но ныне выделен в отдельный вид. Любит, когда в лесу растут дубы, иногда ютится у трухлявых пней, бурелом не выносит.

Трутовик серно-желтый

Вы не поверите, но за границей многие считают это чудо деликатесом! Только собирают их, когда они толькотолько проклюнулись наружу и не затвердели. Грибные гурманы зовут это чудо древесным цыпленком, на Западе он стоит огромных денег. Но будьте осторожны: некоторые грибники полагают, что «цыпленок», выросший на хвойных деревьях, может вызвать отравление!

Трутовик серно-желтый / Фото: pixabay.com

Сморчковая шапочка

Небольшой грибок, похожий на сморчок, но на четко выраженной ножке, входит в род верпа. Растет грибок в светлых лесах, в низинках, любит соседство с осинами, липами и березами. Едят после отваривания.

КСТАТИ

«ТВП» Сергея Федотова в двух словах не объяснишь, но она каким-то удивительным образом объясняет, почему при тех природных условиях, что нам кажутся идеальными, грибов может не быть, а в иной ситуации, без видимых причин, начинается невероятный грибной бум.

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