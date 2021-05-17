Каскадерские трюки под классическую музыку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чеховский театральный фестиваль открылся в зале «Зарядье» спектаклем по оратории композитора Йозефа Гайдна «Сотворение мира» в постановке испанской компании La Fura Dels Baus.

Концепция постановки оратории Гайдна — объединение музыки XVIII века и технических возможностей XXI века. Зрелище получается масштабное и социально-политически актуализированное.

Колоссальные мультимедийные декорации отображают два параллельных мира: тот, в котором за семь дней сотворены Вселенная, жизнь и человек, и тот, где беженцы в течение семи дней пытаются найти пристанище. Девятиметровый кран, тысячелитровый аквариум, 36 огромных гелиевых шаров и еще множество внешних эффектов. Они, очевидно, претендуют на стадионный масштаб и избыточны для концертного зала — современного, одного из лучших, но все же не театрального — без глубины сцены, карманов и абсолютной темноты, без которой невозможна магия театра. К тому же такая попытка проиллюстрировать музыку просто «загораживает» ее.

В каждой стране постановщики работают с местными хором и оркестром. В Москве под руководством дирижера Хавьера Улисеса Иллана выступали знаменитые Камерный Минин хор и Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова, которые были на достойной Гайдна исполнительской высоте. А вот солисты Альба Фернандес Кано (Гавриил/Ева) и Рафаил/ Адам (Тони Марсоль) не были столь успешны. Да и невозможно от певцов, то без опоры болтающихся в воздухе, то плавающих в аквариуме, требовать прекрасного пения.

В этом смысле к тенору Довлету Нургельдыеву (Уриил) режиссер отнесся бережнее и не подвергал его каскадерским испытаниям, так что он свою вокальную партию провел намного лучше своих испанских коллег.

Последующая программа фестиваля насыщенная. Запланировано 12 спектаклей из 10 стран, среди которых испанское фламенко от Патрисии Герреро и аргентинское танго Хермана Корнехо. Итальянец Алессандро Серра привезет в Москву свою версию «Вишневого сада», израильские артисты сыграют «Трех сестер», а «Пышку» Мопассана — армянский театр «Амазгаин».

Театральный смотр в этом году продлится до ноября в надежде на то, что в Москву смогут приехать и артисты из Японии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Шадрин, генеральный директор международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова:

— Сомнений было очень много, трудностей, наверное, еще больше, и, я думаю, их еще очень много впереди. Но в условиях пандемии коронавируса для нас очень важно, что мы все-таки открываем долгожданный Чеховский фестиваль. Это важно не только для нас, но и для нашей публики, наших коллег во всем мире, потому что театр должен показывать, что он тоже всеми силами сопротивляется этой страшной болезни.

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