Казачья шашка раскроет правду о характере хозяина

Корреспондент «ВМ» Александр Кудрявцев пробует срезать шашкой горлышко бутылки так, чтобы та осталась стоять на столе / Фото: Мария Лукина / Вечеряя Москва

В столице прошли Межрегиональные соревнования по рубке шашкой «Казарла». Спортсмены состязались в мастерстве владения саблей, поражая искусственные мишени. Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже взял в руки шашку.

Около культурного центра «Салют» на северо-западе Москвы сегодня настоящий казачий сход. На заднем дворе собрались мужчины и юноши в сапогах, шароварах, бешметах (аналог рубахи. — «ВМ») с кубанками на головах и шашками в ножнах. Занимаю место среди зрителей, наблюдаю за мастерами. На исходную позицию с шашкой выходит Алексей Савинов. Перед ним дорожка из деревянных подставок, расставленных в шахматном порядке. На них бутылки с водой. Задача максимально быстро пройти дорожку, поразив все мишени.

— Хадой! — громко скомандовал судья. Это слово в лексиконе казаков заменяет боевой клич или команду: «Начали». Алексей Савинов срывается с места и бежит к мишеням, будто спринтер. Один удар, второй, третий… Не успеваешь следить за траекторией его сабли. Кажется, будто перед тобой пронесся ураган из клинков. И вот казак уже на другой стороне дорожки. Все мишени поражены. Мужчина протирает клинок тряпкой и возвращает в ножны.

— Кажется очевидным, что за своим оружием нужно ухаживать. Но не все участники так внимательны. Видно, что Алексей бережно относится к клинку, значит, так же ведет себя и с людьми, — говорит глава Московского отделения федерации рубки шашкой Павел Изюмский.

Настало время и мне проверить свою сноровку. Моим наставникам стал мастер по рубке шашкой Василий Осипов.

— Главное — точность. Ты — казак, значит, ты на коне. Нужно и врага зарубить, и лошадь не задеть. Бей резко и точно, — советует Василий.

Встаю перед стойкой с бутылкой. В движении рубить мне пока рановато. Беру шашку в правую руку. Чуть нервничаю. А вдруг не получится? Отбросив сомнения, замахиваюсь и от левого плеча бью по горлышку пластикового «врага». Верхняя часть бутылки улетела в сторону. В воздух взмыли брызги.

— Победа! — проносится в голове.

Но вторая часть бутылки летит с постамента на землю.

— Неплохо, но нужно, чтобы бутылка осталась стоять. Чем больше ударов, тем лучше, — поправляет мастер.

Со второй попытки получилось лучше. А третий снаряд сначала лишился крышки, затем горлышка и лишь после третьего удара упал. Похоже даже во мне, уроженце Сибири, проснулась казачья удаль.

СОВЕТЫ

Если вы решили заняться рубкой шашкой:

— не стесняйтесь возраста. Этим спортом могут заниматься дети с 12 лет, а верхнего предела не существует.

— изучите технику безопасности. Спортивные шашки при неловком обращении могут быть опасны. Пусть инструктор обучит вас.

— найдите мастера по кузнечному делу. Вам понадобится хороший клинок, за которым нужно будет правильно ухаживать.

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