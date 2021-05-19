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«Забыть имя и залезть в память»: что лечат гипнозом и как он работает
Фото: Pexels

«Забыть имя и залезть в память»: что лечат гипнозом и как он работает

Юлия Евграфова

Общество

Желая решить свои проблемы или избавиться от психологических травм, россияне достаточно часто обращаются за помощью к психологам. В свою очередь многие специалисты в качестве терапии выбирают слегка необычный метод — гипноз. В каких случаях «погружение в себя» помогает быстрее проработать проблему, почему гипноз — это естественное состояние и все ли ему поддаются, разбиралась «Вечерняя Москва».

В каких случаях и как это работает

Два основных направления, где психологи применяют гипноз, — это поиск ранних детских амнезированных травм и обезболивание. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал психолог, сертифицированный гипнотерапевт в России и США Евгений Идзиковский. По словам эксперта, гипноз — это лишь один из инструментов терапии. С его помощью обычно удается достичь более эффективных результатов.

— Чтобы был эффект от работы с психологом, обычно терапия совершается в гипнотическом состоянии. Причем это не обязательно прямое внушение, может быть и метафора, и все что угодно. С одной стороны, гипноз — это метод поиска корней проблемы. С другой, это создание такого пространства, в котором возможны изменения. Некая точка переобучения психики. Погружать в него можно разными способами. Важно, что когда человек находится в этом состоянии, он полностью сфокусирован на том, что происходит внутри него, критическое мышление при этом понижено. Человек варится в интенсивных эмоциях или, наоборот, голова практически полностью отключается, — пояснил Евгений Идзиковский.

По словам психолога, со стороны в этот момент загипнотизированный человек ничем не отличается от бодрствующего. Разница лишь в том, как он реагирует на то, что ему говорят. Как отметил собеседник «ВМ», в социальных сетях сейчас многие психологи указывают, что могут проводить терапию гипнозом. Но, по мнению эксперта, это далеко не всегда правда.

— Это можно проверить. Если на приеме вы просто сидите с закрытыми глазами и вам рассказывают сказку — это не гипноз. Гипноз — это когда вы забываете, как вас зовут, или у вас рука не поднимается. А вам при этом комфортно. В жизни это тоже с людьми происходит, гипноз — это естественное состояние. Например, бывает же так: вы смотрите на человека и точно знаете его имя, но не можете вспомнить, — дополнил гипнотерапевт.

Управление памятью и болеутоляющее

Еще один повод для россиян прибегнуть к лечению гипнозом — изнуряющие боли. Как рассказал Евгений Идзиковский, накануне он обезболил больного раком пациента, недавно прошедшего химиотерапию, и женщину, которую сильно мучила боль в ноге. Помимо консервативного лечения, гипноз помог россиянке улучшить ее состояние.

По словам психолога, в «терапевтическом смысле» гипнозу поддаются все. А вот степень гипнабельности человека связана с его травмированностью. То есть чем больше у человека психологических травм, тем лучше и глубже он погружается в это «трансовое состояние». Как уточнил эксперт, в терапии обычно используется довольно поверхностная стадия гипноза, поэтому в нее легко погружаются все. А вот, например, с помощью этой техники обезболить человеку зуб так, чтобы его удалить, возможно далеко не с каждым.

Самый популярный миф про гипноз — это потеря контроля над собой. По словам Евгения Идзиковского, наоборот, обычно человек не способен управлять своей памятью. Например, он «по щелчку» не может забыть, как его зовут, или вспомнить себя в двухлетнем возрасте. А в гипнозе возможно «залезть в определенный блок памяти». Поэтому, считает гипнотерапевт, его клиенты делятся на два типа. Одни считают гипноз чем-то страшным и категорически отказываются от такого метода терапии. Другие принимают гипноз за «волшебную таблетку» и с удовольствием идут на эту манипуляцию.

Сеансы гипноза проводят не только офлайн, но и по телефону или видеосвязи, уточнил собеседник «ВМ». Кстати, специалистов не обучают этой «волшебной технике терапии» в университетах. Обычно это частные курсы в России или за рубежом.

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