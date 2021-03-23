Криминальный сеанс: как не стать жертвой мошенника-гипнотизера

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В Москве 34-летний мужчина сообщил полицейским, что отдал неизвестному гражданину 110 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он поддался на уговоры злоумышленника под гипнозом.

Инцидент произошел в районе Хамовники. К москвичу на улице подошел молодой человек и завязал беседу. Спустя почти полтора часа незнакомец сообщил, что ему нужны деньги. Потерпевший сходил домой и вынес сначала 30 тысяч рублей, а затем — 80. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Как защититься от негативного воздействия гипнотизера и по каким чертам его можно разглядеть в толпе, «Вечерней Москве» рассказала психолог, психоэзотерик и гипнолог Ирина Котихина.

По ее словам, при попытке ввести человека в гипнотическое состояние мастер использует различные уловки. Во-первых, он на протяжении длительного времени смотрит в глаза потенциальной жертве. Во-вторых, старается при общении прикоснуться к ней.

— Помимо магнетического взгляда и томного голоса, незнакомец будет пытаться вступить в тактильный контакт. С психологической точки зрения, разного рода прикосновения расслабляют жертву и вызывают доверие к собеседнику, — пояснила Котихина.

В Хамовниках, вероятно, орудовал специалист высокого ранга, считает она:

— Если он сумел удержать жертву на протяжении длительного времени и заставил ее дважды вынести крупные суммы — означает, что это профессионал. Он, скорее всего, работал в спецслужбах. Такого серьезного уровня гипнотические практики используют для вербовки людей.

Собеседница «ВМ» также отметила, что подобными навыками обладают недобросовестные цыганки:

— Их гипноз тоже достаточно сильный. Конечно, все зависит от мастерства гипнотизера. Чем старше цыганка, тем она способнее.

При поиске жертвы гипнотизер-мошенник руководствуется рядом критериев: человек должен быть один, без сопровождения, эмоционально подавлен или чрезмерно расслаблен.

— Гипнотизер, который задался целью выманить деньги, должен быть уверен, что у жертвы они есть. Он будет искать людей, у которых имеются украшения из благородного металла и драгоценностей или крутой телефон. В общем — то, что можно отобрать, в случае если у испытуемого не найдется денег. Вряд ли потенциальной жертвой станет тот, кто одет невзрачно и не представляет никакого интереса, — говорит Котихина.

При этом, как заметила эксперт, далеко не на всех людей одинаково действует гипноз:

— Мастер, как правило, знает, к кому подойти. Но и на старуху, как говорится, бывает проруха. Степень гипнабельности у каждого разная: кто-то быстро впадает в гипноз, а на кого-то он вообще не действует. И потом, если даже вам удалось ввести человека в транс, воздействие должно быть таким сильным, чтобы никакие посторонние факторы не вывели его из этого состояния.

Вернуть к бодрствованию, как заметила гипнолог, может все что угодно: начиная от собачьего лая до звука автомобильной сигнализации.

— Если бы, например, мужчина под воздействием гипноза пришел, как в данной истории, за деньгами, а дома его встретила жена и вступила бы с ним в диалог, то влияние мастера тут же прекратилось бы — человек пришел бы в чувство, — пояснила эксперт. — Но, видимо, все сложилось в пользу гипнотизера.

Специалист перечислила главные черты злоумышленника, который попытается использовать гипнотическое искусство с целью обогащения:

— Он, как мы уже ранее сказали, любит прикасаться к жертве. При таких попытках нужно сразу блокировать его действия, чтобы он не получил доступ к вашему телу. Не смотрите незнакомцу в глаза. Ими он тоже пытается завлечь вас, чтобы расположить к себе. Обращайте внимание на манеру речи и голос. Если он глубокий, монотонный, то вас точно пытаются загипнотизировать. Если все эти манипуляции сопровождаются попытками прикоснуться к вам — пора бежать. Также немаловажно и то, о чем говорит ваш собеседник. Это может быть абсолютно невинный диалог, просьба.

Если вы все же ощутили, что над вами «колдуют», первой помощью по спасению кошелька и психоэмоционального состояния станет холодная вода.

— Особенно она помогает избавиться от цыганского гипноза. Нужно просто найти блажащий источник и помыть руки и лицо. Это приводит в чувство, — посоветовала собеседница «ВМ».

Выходя на улицу, стоит выбирать одежду нейтральных цветов и без массивных украшений, чтобы лишний раз не искушать мошенников, рекомендует Котихина. Также хорошей защитой станет просьба к возможному гипнотизеру соблюдать социальную дистанцию. Тогда аферист лишится возможности вступить с вами в тактильный контакт и не захочет тратить свое время на «бесполезного клиента».

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