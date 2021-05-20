Сам себя разоблачаю: чем интересен синдром самозванца

Народный артист СССР Юрий Яковлев в роли Ивана Бунша в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 год). Его пер- сонаж выдавал себя за царя Ивана Грозного / Кадр из фильма«Иван Васильевич меняет профессию» / 1973 год

Синдром самозванца хотя бы раз в жизни ощущали более 70 процентов людей. Об этом говорят результаты исследования, проведенного международными экспертами.

Данные обширного исследования обнародовал The Journal of Applied Behavioral Science (Журнал прикладной поведенческой науки), рецензируемое научное издание, публикующее статьи в области психологии.

Актриса Джоди Фостер, после того как получила свой первый «Оскар» в конце 1980-х за главную роль в ленте «Обвиняемые», призналась: «Мне казалось, что это была просто случайность. То же самое я испытывала, когда впервые заходила в кампус в Йеле.

Я думала, все сейчас раскроется, и они заберут «Оскар» назад». А Шерил Кара Сэндберг, член совета директоров Facebook и первая женщина в совете директоров компании за всю историю ее существования, однажды написала следующее: «Бывают дни, когда я просыпаюсь с таким чувством, как будто я самозванка, которая занимает не свое место». В числе тех, кто считал себя недостаточно талантливым, чтобы пользоваться всеобщим признанием, числится даже Альберт Эйнштейн. Незадолго до своей смерти физик признался, что подчеркнутое уважение, которым окружено дело его жизни, заставляет Эйнштейна чувствовать себя не в своей тарелке.

— Я невольно ощущаю себя мошенником, — говорил нобелевский лауреат.

Абсолютно очевидно, что все эти люди успешны и заслужили своим трудом и талантом все полученные ими награды и премии. Но что заставляет их сомневаться в этом?

Женское дело

Впервые о синдроме самозванца в 1978 году заявили американские психологи Паулина Клэнс и Сьюзан Аймс в своей статье «Феномен самозванца среди высокодостигающих женщин». Они пришли к выводу, что большое количество женщин сомневаются в себе, своих умственных способностях и талантах, несмотря на очевидные доказательства высоких достижений. Многие из женщин считали, что причина их успеха только лишь в удачливости, счастливом случае, обаянии, в наличии полезных контактов и знакомств. А еще в умении притворяться более компетентными в своем деле, нежели они являются на самом деле.

Сначала психологи полагали, что такие чувства одолевают в основном представительниц прекрасного пола — в этом винили укоренившееся неравенство в оплате женского и мужского труда, да и добиться повышения на работе дамам было сложнее. Однако со временем специалисты из разных стран пришли к выводу, что синдром самозванца все же не зависит от гендерной принадлежности. Более того, «самозванцами» себя могут считать люди разных возрастов и профессий даже с самыми немыслимыми для большинства достижениями.

Ой боюсь!

Синдром самозванца не медицинский диагноз, а обобщенное название, которое психологи дали для обозначения ощущений, возникающих у людей из-за неустойчивой самооценки, неспособности принять себя. Принято считать, что человека с таким синдромом одолевают три навязчивые идеи. Первая заключается в том, что окружающие ошиблись в нем и его способностях, и на самом деле он не заслужил полученного положения в обществе или высокой должности. Человек боится быть разоблаченным, всячески старается избежать не только провалов, но и большого успеха, ведь последнее — большая ответственность.

Вторая черта «самозванца» — уверенность в том, что все достигнутое им на самом деле не больше чем простое везение. В таком случае спутниками человека становятся сомнения в своих силах и страх, что ему больше не повезет.

Третий крест «самозванца», который не дает ему вдоволь насладиться своими победами и достижениями, заключается в убежденности, что успех пришел слишком легко, а значит — незаслуженно, и рано или поздно окружающие это поймут и разочаруются.

Не нужно быть специалистом, чтобы понять — эти мысли негативно сказываются на психологическом здоровье, качестве жизни и продуктивности человека.

Кто молодец?

Большинство экспертов в области психологии считают, что синдром самозванца во многом зарождается в человеке еще в детстве. Например, когда родители уделяют большое внимание достижениям ребенка, но недодают ему человеческого тепла. Поэтому с возрастом в таких детях крепнет убеждение, что заслужить внимание и любовь можно, только показывая высокие результаты.

— Это так называемый семейный фактор риска, который может привести к невротическому развитию личности, — пояснила психолог Эмилия Джавадова. — Семейный перфекционизм не всегда идет на пользу. Но здесь важно не переходить в обвиняющую позицию. Да, если ребенок чувствителен к критике, тревожный, сомневающийся в себе, тогда трансляция высоких требований в семье может стать для него губительной. Однако для других типов личности это будет отличной мотивацией и здоровым стимулом по жизни.

Иногда масла в огонь подливает и сиблинговая конкуренция — когда родители сравнивают достижения детей, выделяя лидера.

По мнению психолога, не последнюю роль в развитии синдрома играет нездоровый перфекционизм — он заставляет людей стремиться к идеалу, которого достичь невозможно. От этого и чувство неполноценности. Поэтому нередко «самозванцем» управляет постоянное желание получать подтверждения права на то, что у него есть. Это тот случай, когда человек каждый раз нуждается в положительной оценке людей и фразе «Ты молодец!». Это помогает на какое-то время избавиться от негативных мыслей.

Тревога других «самозванцев» может со временем маскироваться под большую усталость, превратиться в прокрастинацию или даже обернуться зависимостью.

Чисто конкретно

Чтобы этого не произошло, эксперты центра занятости «Моя карьера» рекомендуют бороться с проявлением синдрома следующим образом. Во-первых, не надо себя обесценивать. Составляем список своих достижений, анализируем проделанную работу и хвалим себя за труд, что привел к такому результату. Во-вторых, формируем перечень своих профессиональных преимуществ и перечитываем его всякий раз, когда активизируется внутренний критик. Помним, что человек не может состоять из одних лишь недостатков, иначе нас всех давно бы поувольняли.

В-третьих, один в поле не воин. Любому требуется сильное окружение. Так что чаще и плотнее общаемся с теми, кто нас поддерживает и признает наши успехи. Потому что мы — банда! В-четвертых, акцентироваться нужно не на промахах и ошибках, а на позитивных рабочих моментах.

В-пятых, нельзя копить все в себе. Обязательно обсуждать волнующие нас моменты с близкими и друзьями. Иначе зачем они еще нужны? Да и сами они зачастую сталкиваются с аналогичными проблемами, считают себя недостаточно успешными или компетентными. Понимание, что все мы одним миром мазаны, идеальных людей нет и многие из тех, кого мы уважаем, тоже мечутся и сомневаются в своих силах, помогает относиться к жизни проще.

Психолог Эмилия Джавадова, в свою очередь, отмечает: такого человека важно научить конкретизировать.

— Обычно перфекционистам свойственно сверхобобщение — если у них не получилось выполнить какую-то одну из задач, они считают, что у них не получилось вообще ничего, — объясняет она. — Поэтому важно раскладывать все по пунктам, выделяя каждую успешно выполненную задачу. Так лучше видна полная картина происходящего.

Еще лучше на время отказаться от социальных сетей, чтобы избежать негативного сравнения себя с другими.

Точка роста

Но все же каждому из нас важно понимать, что вообще иногда сомневаться в себе — нормально. А зачастую еще и полезно, особенно когда мы чему-то учимся, сталкиваемся с новыми вызовами и задачами.

— Процесс обучения можно разделить на несколько этапов, — объясняет Джавадова. — Первый — когда все кажется легким, и мы включаемся в процесс. После наступает второй этап и приходит осознание, что обретение новых навыков, знаний и опыта — это непросто.

Здесь мы и начинаем разочаровываться, сомневаться в себе. Потом, преодолевая сложности, у нас появляется некая уверенность в себе, но присутствует осторожность. И уже после этого мы начинаем чувствовать себя профессионалами, гораздо быстрее принимаем решения, не воспринимаем мелкие неудачи как трагедию.

Джавадова подчеркивает: в данном случае неуверенность в себе — точка роста, которая становится необходимым трамплином для дальнейшего развития.

Иначе можно получить обратный синдрому самозванца эффект Даннинга — Крюгера, когда люди с низким уровнем квалификации завышают свои возможности и часто делают ошибки, которые неспособны осознать в силу низкого профессионализма. К слову, особенно часто о том, что рынок труда кишит дилетантами, в России можно было услышать в начале нулевых годов. Сегодня об этой проблеме тоже говорят нередко.

— Но такое, чтобы, например, студенты после окончания вуза предъявляли слишком завышенные требования к работодателям, я встречаю все реже, — рассказала руководитель молодежного направления крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Ирина Святицкая. — Мы постоянно публикуем различные исследования по рынку труда, в режиме онлайн можно посмотреть уровень конкуренции и заработной платы по разным областям и регионам, поэтому чаще всего молодые люди, когда начинают искать работу, уже понимают, на какую в среднем оплату своего труда и должность они могут претендовать. К тому же многие подходят к этому вопросу очень грамотно — заранее изучают требования к желаемой должности и, пока, например, учатся в университете, подтягивают недостающие знания и получают нужные для работы мечты навыки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Андреева, психолог:

— В нашем обществе цветет культ достигаторства, особенно ярко это проявляется в социальных сетях, где большинство людей всячески стараются выглядеть успешными и счастливыми. И когда мы сравниваем себя с другими и видим, что в чем-то уступаем и проигрываем им, то обесцениваем собственные достижения и себя самих. Это может привести даже к депрессии.

КСТАТИ

Проявление синдрома самозванца испытывали такие успешные вроде бы люди, как Чак Лорри, продюсер и сценарист сверхпопулярной «Теории Большого взрыва» и других ситкомов, британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в эпопее про Гарри Поттера, Пенелопа Крус (на фото), ставшая первой испанской актрисой, которая получила «Оскара».

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