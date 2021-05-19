Ученые обнаружили взаимосвязь между депрессией и воспалением

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Британские ученые выяснили, что у людей, страдающих депрессией, повышен в организме уровень белка, который отвечает за воспаления, и тем самым еще раз подтвердили факт, что между воспалением и угнетенным психологическим состоянием есть взаимосвязь.

В эксперименте исследователей приняли участие 86 тысяч британцев, треть из которых имела диагноз клинической депрессии. Ученые наблюдали за С-реактивным белком (CRP), который является биомаркером воспаления и его связи с депрессией. По убеждению экспертов, воспаление есть не что иное, как естественный процесс борьбы организма человека с инфекцией. При этом воспаление может также являться показательным признаком депрессивного расстройства.

Специалисты назвали воспаление биологическим вызовом, включающим иммунитет в борьбу с инфекциями, травмами и токсинами. Однако иммунная система может регулировать поведение человека и переключать его мозг в «режим болезни», сообщает American Journal of Psychiatry.

Ранее сомнолог назвала признаком депрессии постоянное желание спать.

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