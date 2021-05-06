Врач предупредила об опасности излишне долгого сна

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Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

Как уточнила эксперт, речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов.

Опасения должны возникнуть, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать. Это может быть проявлением нескольких болезненных состояний, подчеркнула невролог.

Как указала эксперт, в подобных ситуациях мы можем иметь дело с гиперсомнией или депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней.

К этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста, рассказала Царева в интервью радио Sputnik.

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