Рисунки, спасающие жизнь

Фото: Владислав Хынку

В одном из главных художественных музеев страны Третьяковской галерее появился новый арт-объект — цифровая инсталляция «Искусство в космическом пространстве». Ее авторами стали 15 победителей федерального образовательного творческо-благотворительного проекта для детей «Поколение М», организованного МТС в сотрудничестве с Третьяковской галереей.

На огромном экране видны яркие звезды, кометы и далекий бесконечный космос, а в зале — рисунки начинающих художников в возрасте от 10 до 19 лет. Каждая работа — итог обучения на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М» у мастера проекта, художника Ростана Тавасиева. Благодаря новым технологиям пройти серию бесплатных видеоуроков мог каждый ребенок в России.

— Космос сам как произведение искусства — дополнить его деталями непросто даже для маститых мастеров. Поэтому, проводя мастер-классы, я старался вывести ребят на самую высокую орбиту, — говорит художник Ростан Тавасиев. — И мне кажется, они отлично справились с задачей, предложив глубокие идеи. Сила фантазии позволила им победить в этом масштабном конкурсе и осознать, что звезды гораздо ближе, чем кажется!

Победить было действительно непросто: множество начинающих художников со всей страны прислали на суд жюри свои космические работы. Мастера проекта выбрали всего 15 рисунков, авторы которых и приехали в столицу из 11 регионов.

— Мы с мамой ехали на поезде полтора дня. Но я совсем не устала, потому что увидела очень красивую Москву и Третьяковскую галерею, — делится впечатлениями самая юная участница проекта 10-летняя София Альмендеева из Самарской области. — А еще я увидела нашего мастера по-настоящему, а не только на экране монитора.

Встрече в реальности радуется и самая старшая победительница 19-летняя москвичка Юлия Скорнякова, которая не ожидала, что ее работу под названием «Первые» увидят посетители Третьяковки.

— Я часто принимаю участие в конкурсах, — рассказывает Юлия. — Но этот конкурс для меня особенный. Во-первых, можно было бесплатно учиться на удаленке у лучших мастеров, во-вторых, моя работа выставлена в Третьяковке. А в-третьих, и это самое ценное, мой рисунок поможет в спасении детской жизни.

Действительно, участники проекта помогают спасать жизни сверстников. Юные художники выставляют свои работы на платформе «Поколения М» pokolenie.mts.ru и в соцсетях, икаждый лайк, репост, комментарий компания МТС конвертирует в деньги, которые затем направляет на лечение тяжелобольных детей.

— За время существования проекта было собрано и перечислено 20 миллионов рублей на лечение 63 детей. В прошлом году из-за пандемии провести конкурс не было возможности, но проект продолжается, а значит, наша компания и Третьяковская галерея продолжат обучать и продвигать одаренных ребят из всех регионов страны. К счастью, технологии позволяют каждому ребенку стать участником проекта «Поколение М» и проявить свой талант не только как художник, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Проект «Поколение М» предлагает онлайн-обучение на сайте проекта по 15 творческим направлениям — от вокала и хореографии до робототехники и дизайна одежды.

— Каждый год количество участников, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего проекта, увеличивается более чем на треть, — продолжил Вячеслав Николаев. — Сегодня уже 30 миллионов юных россиян прошли обучение с использованием digital-инструментов. 638 талантливых детей из 68 регионов отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения, они продолжают развитие под руководством мастеров.

Экспозиция победителей конкурса по изобразительному искусству «Поколение М» будет открыта в здании Новой Третьяковки до 3 июня.

— Многолетнее сотрудничество с МТС в рамках проекта «Поколение М» позволило нам создать для детей эффективную систему творческих лифтов в области изобразительного искусства, — подчеркнула генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Ребятам дали возможность не только бесплатно учиться у лучших педагогов и развивать талант, но и выставлять свои работы в ведущем музее страны. О такой привилегии мечтают даже именитые, состоявшиеся художники. Мы ожидаем, что нестандартный формат экспозиции вызовет живой интерес аудитории.

СПРАВКА

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.