Загадочные работы затянулись на годы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Затянувшиеся строительно-монтажные работы мешают жителям района Выхино-Жулебино. С осени 2019 года под предлогом ремонта здесь огорожен немаленький участок придомовой территории, затрудняющий проход и проезд. В ситуации разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

Уже два года подряд напротив дома № 137а, корпус 1, по Самаркандскому бульвару ведутся строительно-монтажные работы. Все это время здесь стоит ограждение, захватившее часть спортивной площадки, зеленую зону, тротуар и фрагмент проезжей части. В итоге, говорит жительница микрорайона Инна Довгаль, страдают все: автовладельцы вынуждены объезжать забор и не могут припарковать машину у своего подъезда, юные москвичи остались без игр на детской площадке, а пешеходам приходится делать крюк, чтобы попасть на автобусную остановку и к метро.

Сроки окончания работ, как утверждает Инна Довгаль, постоянно переносятся. Последней датой было 16 мая, но и в этот раз ремонт не завершили к указанному времени.

— Город надо ремонтировать, но всему же есть предел, — возмущается москвичка. — С наступлением темноты здесь и вовсе становится небезопасно ходить.

Чтобы узнать, как лучше поступить жителям, корреспондент «ВМ» обратилась к председателю профсоюза муниципальных работников Сергею Чалому.

— Я советую жителям обратиться с письменным заявлением в Службу единого окна префектуры ЮВАО или в Департамент ЖКХ города Москвы. Нужно попросить прояснить ситуацию и обозначить сроки окончания работ. Заявление подается в двух экземплярах. Когда придет ответ, то в зависимости от его содержания можно будет обращаться в прокуратуру или к юристам, — сказал Чалый.

Корреспондент «ВМ» передала советы жителям района и обратилась за разъяснениями к руководству компании-подрядчика. Заместитель генерального директора Вячеслав Долгов рассказал, какие именно работы ведутся в районе, почему сроки постоянно переносятся и когда закончится, как выражаются жители, «это безобразие».

— По данному адресу наше предприятие проводит аварийно-восстановительный ремонт инженерных коммуникаций. Иначе говоря, происходит замена изношенных сетей и модернизация оборудования для подачи тепла и горячей воды. Работы ведутся в соответствии с ордером ОАТИ города Москвы. После окончания работ территория будет благоустроена. Планируется завершить комплексный ремонт в конце июня 2021 года, — пояснил Долгов.

По его словам, сложность работ в том, что технология не позволяла провести полную замену оборудования и перекладку тепловых сетей зимой без отключения горячей воды по всему округу. В микрорайоне находится ключевой трубопровод, который отключается, только когда проводятся плановые профилактические работы. В этом районе воды не будет с 15 по 25 июня.

— В это время мы и планируем завершить второй этап и подключить оборудование, — объяснил Вячеслав Долгов.

СПРАВКА

Ежегодное отключение горячей воды — техническая необходимость для подготовки оборудования к отопительному сезону. В Москве продолжительность отключений составляет не более 10 дней. График отсутствия горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений. Найти информацию по своему адресу можно на сайте mos.ru.

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