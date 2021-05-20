Заброшенный тупик завален мусором

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На границе двух районов — Южное Тушино и Покровское-Стрешнево — около автомобильной газозаправочной станции образовалась огромная свалка бытового и строительного мусора. Корреспондент «Вечерней Москвы» выехала на место, чтобы встретиться с москвичом Сергеем Семеновым, который сообщил об этой проблеме.

Полузаброшенная территория находится почти на окраине «Покровки» — вблизи владения 2, строение 1, в Походном проезде. Рядом железнодорожные пути, здание группы строительных компаний, парковка с неиспользуемыми машинами и газозаправочная станция, о которой рассказывал Сергей.

— Она не востребована: мало у кого остались автомобили с газом. Но специфический запах можно почувствовать, если постоять здесь подольше, — объясняет мужчина.

Кучу мусора видно издалека. Вот над АГЗС возвышается гора земли, по виду более трех метров. По крайней мере Сергей с ростом почти 180 сантиметров рядом с ней выглядит маленьким.

— Загляните за нее, вот где настоящий ужас начинается, — говорит москвич.

Следуем его совету. Перед глазами появляется огромная куча бытового мусора. Бутылки, упаковки от еды, черные набитые мешки, какие-то тряпки... Если поставить цель найти все виды отходов, с заданием можно справиться менее чем за 20 минут.

— Теперь представьте, что кто-то бросает сюда окурок. Думаю, разгорится все очень быстро. А если огонь перекинется на газ, проходящий здесь... В случае пожара последствия могут быть печальными, — говорит Сергей, пожимая плечами.

Общая площадь загрязнения, по его подсчетам, составляет примерно гектар.

— А еще это место имеет историческое значение, — добавляет Сергей Семенов. — По легенде, именно здесь располагался Тушинский лагерь XVII века — стан самозванца Лжедмитрия II, выдававшего себя за сына Ивана Грозного.

По административному делению районов эта территория находится в Покровском-Стрешневе. Пишем обращение в местную управу, чтобы узнать, когда планируется очистить территорию.

На следующий день нам пришел ответ от главы управы Игоря Попова. По его словам, в администрации знают о завале на территории. Балансодержателем выступает производственная компания.

— В настоящее время Департаментом городского имущества города Москвы проводится процедура расторжения договора аренды на данный земельный участок. Свалку вывезем в срок до 14 июля, — пообещал Игорь Попов.

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