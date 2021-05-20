Постояльцы хостела мешают соседям

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пожар в хостеле «Вечный зов», в котором во время возгорания не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, стал причиной для беспокойства людей, в доме у которых также расположены хостелы. Вот и жители дома в Академическом районе на улице Ивана Бабушкина, 15, корп. 4, опасаются, что хостел на первом этаже здания может быть пожаронебезопасным. Не устраивает местных и шум постояльцев.

Хостел на улице Ивана Бабушкина, 15, корп. 4, расположен в пристройке и частично занимает первый этаж дома. Работает он, по словам жильцов, уже год, но официально открылся только месяц назад.

— В июне прошлого года мы стали замечать людей, которые выходят из хостела и распивают спиртные напитки на лавочках, шумят. Представители хостела говорили, что там живут не постояльцы, а рабочие, которые делают ремонт, — рассказал житель дома Андрей Васильев.

В течение всего года жители дома обращались в различные инстанции с просьбой проводить проверки и выявить нарушения. А теперь, когда хостел открылся официально, поводов для беспокойства о своей безопасности стало еще больше.

— У нас много вопросов к пожарной безопасности хостела. Дом газифицирован, и газ на кухню они не проводили.Поэтому помещение, организованное для приготовления еды, оборудовано электроплитой и электрочайниками. Это большая нагрузка на проводку. И электросети нашего дома, построенного в 1958 году, явно не подготовлены к такой нагрузке. И мы не исключаем того, что случится замыкание проводки или возгорание, — объяснил Игорь Маев причины беспокойства.

Внутреннее обустройство хостела жителям дома вживую посмотреть не удалось — не пустили. Но они увидели фото в интернете, на сайте бронирования. Удивило количество спальных мест — около двухсот, и достаточно низкая для столицы цена — в районе трехсот рублей за сутки. Этим местные и объяснили поток людей с «сомнительной репутацией».

А вот администратор хостела, представившийся Русланом Ивановым, своих постояльцев проблемными не считает.

— У нас живут обычные люди с низким доходом, которые работают в сфере услуг: в торговых сетях, в такси. Просто им так удобно, — объяснил администратор хостела Руслан Иванов.

Корреспонденту «ВМ» двери в хостел оказалось открыть проще. В комнаты администратор не пустил, ссылаясь на личное пространство постояльцев, но показал пожарную сигнализацию в рабочем состоянии.

— Проверки приходят. Бывают незначительные недо четы, мы их исправляем. Документация у нас вся есть, поэтому к проверкам мы готовы. Жалобы жильцов не обоснованны. Странно, что контингент, живущий у нас, пугает их. Нет инцидентов: ни краж, ни грабежей, все в рамках правового поля, — добавил Руслан.

Но жителям дома недостаточно исправления недочетов. Они хотят, чтобы хостел закрыли окончательно, ссылаясь на то, что ему не место в жилом доме.

Редакция «ВМ» направила запросы в УВД по ЮЗАО и в Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре ответили, что при проведении проверки выявлены нарушения: несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период угрозы распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологических требований в части эксплуатации помещений, несоблюдение требований к знаку о запрете курения. Вынесены постановления о назначении административного наказания — штрафе в размере 82 200 рублей. Материалы дела направлены в Гагаринский суд для принятия решения о приостановлении деятельности хостела на срок до 90 суток. Корреспондент «ВМ» направила запрос в суд, чтобы узнать его решение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кадесников, начальник жилищной инспекции по ЮЗАО:

— В многоквартирных домах допускается размещение хостелов в нежилых помещениях, то есть с отдельным входом. Инспекция, запросив информацию по помещению, расположенному по адресу: улица Ивана Бабушкина, 15, корп. 4, установила, что это нежилое пристроенное помещение, принадлежащее юридическому лицу. Оно может использоваться для размещения хостелов. В связи с тем, что помещение нежилое, у инспекции отсутствуют основания для внеплановой проверки.

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