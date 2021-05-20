Прислушиваюсь к пению соловьев и зябликов

Начальник отдела экопросвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Долины реки Сетунь» Николай Кудрявцев по дороге на работу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Работа начальника отдела экопросвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» Николая Кудрявцева связана с охраной братьев наших меньших. О том, как проходит его рабочий день и что он считает главным в своей работе, узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

Несмотря на то что будильник звонит довольно рано — в 5 часов 50 минут, просыпается Николай Кудрявцев всегда в хорошем расположении духа.

— Летом вставать намного легче. В квартире светло, а во дворе уже поют зяблики, скворцы, большие синицы! — говорит он.

Далее — легкий завтрак, во время которого Николай Владимирович наблюдает за поющими птицами.

— Это моя небольшая утренняя традиция, — говорит он. — В небе летают со свистом черные стрижи, а также городские ласточки. Кстати, этот вид ласточек занесен в Красную книгу Москвы. И что интересно, они гнездятся в моем доме, подвешивая свои шарообразные гнезда под балконы.

Стрелки часов приближаются к 6:30, и именно в это время Николай Кудрявцев выходит из дома и отправляется на работу. Путь предстоит неблизкий, и ближайшие полтора часа Николай Владимирович проведет в дороге, поэтапно меняя автобус на метро, а затем метро на электричку.

— В транспорте время не теряю, провожу его с пользой для себя, — рассказывает Кудрявцев. — Читаю интересные статьи про экологию и орнитологию, просматриваю тематические группы. А вот когда иду пешком от электрички к офису, всегда не только смотрю по сторонам, но и внимательно прислушиваюсь, может, что-то интересное пролетит или запоет. Однажды видел стаю белолобых гусей, пролетевших очень низко.

В свой рабочий кабинет начальник отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» заходит ровно в 8 часов. По его словам, каждый день насыщен разными мероприятиями и событиями, но утренние часы, как правило, отведены на работу с документами.

— Знакомлюсь с поручениями руководства, а также отвечаю на обращения жителей, связанные с животными, обитающими на территории природного заказника «Долина реки Сетунь».

Также отдел, которым руководит Николай Кудрявцев, ведет активную работу по экологическому просвещению населения — организует тематические лекции и разнообразные экскурсии. Большой объем работ направлен на организацию сотрудничества ГПБУ «Мосприрода», к которому относится Дирекция природных территорий «Долина реки Сетунь», с общественными, социальными и образовательными учреждениями.

Кстати, Николай Кудрявцев является организатором и куратором ежегодной акции по учету соловьев.

— Для нас важно было понять, сколько в нашем городе живет этих удивительных пернатых, поэтому мы с коллегами организовали такую акцию. Принять в ней участие могут все жители Москвы, — говорит Кудрявцев. — Акция проходит с 10 мая по 30 июня. От участников требуется прислать координаты поющего соловья, дату наблюдения, а также фамилию, имя, отчество наблюдателя. Дополнительно можно отправить аудиозапись пения соловья. Иногда бывает, что люди путают пение соловья с пением певчего и черного дрозда, зарянки и других певчих птиц, живущих на территории Москвы.

ДОСЬЕ

Николай Владимирович Кудрявцев родился 19 июля 1985 года в Москве. В 2010 году окончил химико-биологический факультет Московского городского педагогического университета. В том же году начал трудовую деятельность в должности главного специалиста в Управлении особо охраняемых природных территорий по Западному административному округу.

В 2016 году назначен начальником отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода». В свободное время любит прогуляться с семьей по московским паркам и понаблюдать за птицами или уехать от городской суеты на дачу.

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