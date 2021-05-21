Новый «Галамарт» открывается в Жулебине двухдневным праздником

Фото: Максим Сторожев

22 и 23 мая состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт». Целых два дня покупателей ждут веселые игры, конкурсы и мастер-классы, батуты для детей, подарки и, конечно, супервыгодные покупки!

Покупателей ждут специальные цены.

22 мая: литая сковорода, радиоуправляемый вертолет или напольная сушилка для белья — 199 рублей. 23 мая: 3 кг стирального порошка BiMAX — 99 рублей, электрический чайник — 199 рублей, надувная кровать — 399 рублей.

Фото: Максим Сторожев

Кроме того, 22 мая пройдет суперконкурс «Купи на 1000 — вынеси на 100 000». Его финал состоится в 19:00, когда победителю будет предоставлено 60 секунд на шопинг. Набранный товар он сможет унести бесплатно!

Чтобы принять участие, нужно по 22 мая совершить в магазине покупку от 1000 рублей.

Также можно будет получить главные подарки от народного магазина 23 мая в 19:00 (для этого нужно совершить покупку от 500 рублей в этот день). В подарках — сертификаты на суммы до 60 000 рублей, детский электромобиль и многое другое.

Фото: Максим Сторожев

Адрес г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, 2 этаж, ТЦ «Миля».

Часы работы — 10:00-22:00..

Подробнее об условиях, сроках и правилах проведения акций и конкурсов, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.galamart.ru.

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