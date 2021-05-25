Щелкни красоту: устраиваем яркие фотосессии в цветущих парках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Май — особенная пора для столицы. В это время зацветают яблони, черемуха, сирень и другие деревья, кустарники. «Вечерка» вместе с замдиректора Мосгорпарка и фотографом выбирала места для проведения удачных фотосессий.

— Эта романтическая атмосфера вместе с теплой погодой привлекают особенно много гостей: в парки приходят не только на прогулки, но и на пикники, фотосессии, — говорит замдиректора ГКУ «Мосгорпарк» по связям с общественностью Дарья Косинова.

Самое популярное у фотографов — цветение сакуры, но оно прошло. Скоро зацветут сирень и люпиновые поля, но их любят намного меньше. Фотограф Алена Парфенова считает, что лучшее время для фотосессии в течение часа после рассвета и за 1–2 часа до заката — снимки получаются с красивой засветкой и солнечными бликами.

— Но далеко не все готовы вставать в 4 утра, поэтому фотосессии на закате популярнее, — пояснила она.

Кстати, ради красивых кадров необязательно идти в парк.

— Мастер сделает хорошие снимки даже в цветущем кусте у подъезда. Его составляющие — красивый свет, продуманный образ и светосильный объектив, — уверяет Парфенова.

«Коломенское», метро Коломенская

Пр-т Андропова, 39

В середине мая на территории музея-заповедника расцвели фруктовые сады. Здесь, у царской резиденции, любят фотографироваться молодожены.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Парк Горького, метро Октябрьская

Ул. Крымский Вал, 9

Здесь можно насладиться тремя цветущими локациями и устроить фотосессии. Сирингарий, сиреневый сад парка, зацветает первым. Он за зданием дирекции, справа от Ажурной беседки. Во второй половине июня зацветают растения в Пионарии. Розарий Парка Горького — часть архитектурно-ландшафтной композиции «Розарий с фонтаном». Он находится за Голицынским прудом.

Музей-заповедник «Царицыно», метро Царицыно

Ул. Дольская, 1

Гости могут сняться на фоне сирени, вишни, жасмина и розы. Сиреневый сад — за Виноградной оранжереей. Цветет он с середины мая до начала июня. Кусты сирени растут и у Большого дворца.

Ландшафтный парк «Митино», метро Волоколамская

Ул. Пенягинская

Эта территория порадует гостей и фотографов цветением сирени ближе ко второй половине мая. Кусты растут у смотровой площадки и возле храма Константина и Елены. Также рядом яблоневый сад.

Отдых горожан в ландшафтном парке Митино / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей-усадьба «Кусково», метро Выхино

Ул. Юности, 2

Усадьба порадует цветущими пионами, начиная с первой половины июня. Помимо фотографий, на фоне цветущих пионов можно сделать снимки с видом на дворец, Большую каменную оранжерею и павильон «Грот».

Сиреневый сад, метро Щелковская

Щелковское ш., вл. 8–12

Во второй половине мая здесь — музей сирени, который украшают кусты с белыми, голубоватыми, лиловыми, пурпурными, розовыми и фиолетовыми соцветиями.

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