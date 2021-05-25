«Не знаю нормальных людей, которые делают подобное»: стоматолог — о зубах Моргенштерна

Фото: instagram/morgen_shtern

Необычное украшение в виде тату на внутренней стороне зубов у рэпера Моргенштерна было явно сделано на коронке. Это никак не навредит родным зубам музыканта. Об этом «ВМ» сказала врач-стоматолог, президент международной ассоциации стоматологов IDA Инна Вибарова.

— Я не знаю нормальных людей, которые делают подобные вещи. Скорее всего, эта наколка была сделана зубным техником на коронке. Это безопасно для родных зубов, на коронке можно сделать все что угодно. Это не востребованная процедура. Люди сейчас, наоборот, стремятся к естественности. Так как виниры ставятся только до четвертого зуба, то изображение было сделано не на них, — прокомментировала стоматолог.

Ранее в телеграм-канале «Только никому» было опубликовано фото рэпера Моргенштерна. На нем музыкант широко смеется и видно, что на внутренней стороне дальних зубов у него красуются татуировки. На них нанесены три шестерки.

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