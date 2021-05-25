Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не знаю нормальных людей, которые делают подобное»: стоматолог — о зубах Моргенштерна
Фото: instagram/morgen_shtern

«Не знаю нормальных людей, которые делают подобное»: стоматолог — о зубах Моргенштерна

Юлия Евграфова

Общество

Необычное украшение в виде тату на внутренней стороне зубов у рэпера Моргенштерна было явно сделано на коронке. Это никак не навредит родным зубам музыканта. Об этом «ВМ» сказала врач-стоматолог, президент международной ассоциации стоматологов IDA Инна Вибарова.

— Я не знаю нормальных людей, которые делают подобные вещи. Скорее всего, эта наколка была сделана зубным техником на коронке. Это безопасно для родных зубов, на коронке можно сделать все что угодно. Это не востребованная процедура. Люди сейчас, наоборот, стремятся к естественности. Так как виниры ставятся только до четвертого зуба, то изображение было сделано не на них, — прокомментировала стоматолог.

Ранее в телеграм-канале «Только никому» было опубликовано фото рэпера Моргенштерна. На нем музыкант широко смеется и видно, что на внутренней стороне дальних зубов у него красуются татуировки. На них нанесены три шестерки.

Читайте также: Столичный суд рассмотрит дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков 3 июня

татуировкистоматологияМоргенштерн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте