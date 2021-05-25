В Москве открылась школа начинающего волонтера «Включайся!»

Ученики школы начинающего волонтера «Включайся!» Ирина Гудзь и Александр Подстрижень обсуждают услышанный на лекции теоретический материал. Добровольцы уже начали искать мероприятия, где можно будет применить на практике новые знания / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

25 мая в столице открылась школа начинающего волонтера «Включайся!» Там будут проходить обучение добровольцы старшего поколения.

На первые занятия Школы начинающего волонтера пришли энтузиасты старше 55 лет. Почему эти люди решили стать добровольцами? Мотивация у всех разная: чтобы не затянула рутина, чтобы быть активнее, чтобы показать молодежи пример. Но всех учеников объединяло одно — желание творить добро и помогать людям.

— Мне в какой-то момент захотелось попробовать что-то новое в жизни, стать нужной не только для своих близких, но и для окружающих людей, — рассказала Ирина Гудзь. — Я подумала, что волонтерство может помочь воплотить мои мечты в реальность, поэтому и пришла учиться. Мне очень хочется заниматься адресной помощью детям.

Занятие началось со знакомства участников друг с другом и с основами добровольческой деятельности. На лекции ведущий специалист ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Назарова рассказала о правах и обязанностях добровольцев и мероприятиях, в которых они смогут участвовать после прохождения курсов.

После этого участники разделились на три команды. Им нужно было пройти викторину: участники угадывали, какой факт из пройденного только что материала зашифрован на картинках.

Оказалось, что некоторые начинающие волонтеры «серебряного» возраста знают о волонтерстве гораздо больше, чем рассказал лектор. Один из них — Александр Подстрижень.

— Я четвертый год занимаюсь добровольческой деятельностью, принимаю участие в культурных, экологических мероприятиях, — рассказал Александр. — Тем не менее я решил пройти обучение. Для меня это возможность познакомиться с новыми людьми, встретить старых знакомых и задать вопросы профессионалам.

Еще один участник с большим послужным списком — Римма Некрасова. Она занимается волонтерством уже шесть лет, подсадила на это дело своего мужа и двух внучек. Женщина показала календарь волонтерских мероприятий, в которых она запланировала поучаствовать в мае. Во всем месяце у нее было всего три свободных дня.

— Я и на чемпионате мира по футболу в 2018 году помогала, и на открытии парка «Зарядье», и на других значимых для Москвы мероприятиях, — поделилась Римма. — В прошлом году из-за волонтерства даже на дачу ни разу не съездила. А на занятия я записалась, чтобы узнать что-то новое. Лишний раз послушать лекции никому не помешает. К тому же здесь информацию преподносят в игровой форме. Ее очень просто воспринимать.

В завершение первого дня обучения волонтеры закрепили теоретический материал. Они сыграли в игру, во время которой отвечали на вопросы ведущего и зарабатывали баллы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Курганкина, начальник отдела обучающих программ ресурсного центра «Мосволонтер»:

— В этом году мы перезапустили все образовательные программы и разработали новую, рассчитанную на «серебряных» волонтеров. Она проходит впервые. Все лекции и практические занятия разработаны с учетом возраста участников. Мы старались сделать так, чтобы воспринимать информацию было легко. Более чем за семь лет ресурсный центр «Мосволонтер» обучил свыше 39 тысяч человек.

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