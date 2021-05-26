Поможем мамам выйти на работу

В центре «Моя карьера» можно узнать об актуальных вакансиях/ Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Программу адаптации для женщин, которые готовятся выйти из декретного отпуска на работу, в ближайшее время планируют разобрать в столичном центре «Моя карьера».

Продолжительный отпуск по уходу за ребенком часто становится причиной того, что женщинам сложно вернуться к работе. Они испытывают неуверенность в себе, опасаясь, что за время отпуска отстали от коллег, утратили квалификацию и профессиональные навыки.

С такой проблемой столкнулась, к примеру, москвичка Вероника Галахова. Молодая женщина три года после рождения дочери провела в декрете, а когда пришло время выходить на работу, поняла, что испытывает сильный стресс.

— До декретного отпуска я работала в отделе кадров. Но за три года, что меня не было, многое изменилось. Поэтому я поняла, что мне нужно пройти какие-то курсы, чтобы без проблем восстановиться на работе, — рассказывает она.

О том, что женщинам с детьми до трех лет положено бесплатное обучение по нужному им направлению, Вероника узнала от знакомых. Девушка заполнила заявление на сайте столичной службы занятости, приложила нужные документы и получила направление в учебный центр «Профессионал» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Вероника выбрала обучение по программе «Документационное обеспечение работы с персоналом с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом».

— Это была полноценная программа подготовки. Фактически там обучают кадровиков с нуля, а я смогла вспомнить забытое и узнать много нового, — радуется молодая мама. — Все полученные знания оказались в дальнейшем полезными.

Сейчас Вероника уже несколько месяцев снова работает в отделе кадров в компании, где трудилась до рождения дочки. Благодаря пройденному курсу она чувствует себя вполне уверенно.

— Обязательно буду рекомендовать своим знакомым службу занятости Москвы, — говорит москвичка. — Уже многие мои подруги-мамочки тоже заинтересовались обучением.

Образовательные центры, центр занятости «Моя работа», центр «Моя карьера» и другие организации предоставляют женщинам с детьми возможность учиться очно, очно-заочно и дистанционно. Занятия могут проходить в удобное время. Длительность курса чаще всего составляет от двух недель до двух месяцев.

Кроме этого, для молодых мам в столице сейчас разрабатывают новую специальную программу. Над ее созданием трудятся в центре «Моя карьера».

— Задача нашего центра — поддержать мам с детьми, чтобы они уверено чувствовали себя на рынке. Мы понимаем, что этот процесс можно сделать более комфортным и простым. Необходима системная программа адаптации работающих женщин, которые находятся в декрете, — считает директор центра Ирина Швец.

К слову, около 63 процентов соискательниц из числа молодых мам имеют высшее образование, а это, как отметила Ирина Швец, показывает их высокий профессиональный уровень.

Кстати, некоторые крупные компании, как за рубежом, так и в России, уже имеют собственные программы адаптации. Они предоставляют работникам возможность удаленной работы, гибкий график, медицинскую страховку и финансовую поддержку, организуют корпоративные детские сады и летний отдых, а также проводят профессиональное дополнительное обучение сотрудниц, выходящих из отпуска по уходу за ребенком.

— Работающая мама, как правило, очень организованная и собранная, она правильно расставляет приоритеты и имеет высокую мотивацию. Это ценные сотрудники, которых мы должны удерживать и создавать комфортные условия, чтобы они возвращались к нам, — подчеркнула директор по исследованиям и разработкам крупнейшего комбината страны Анна Коротченкова.

Отметим, что в центре «Моя карьера» также действует программа «Мама онлайн-эксперт: от продукта до продвижения». На курс приглашаются женщины с детьми дошкольного возраста, которые занимаются творчеством в свободное время, ведут мастер-классы, выступают в роли репетиторов или преподавателей и хотели бы освоить современные инструменты онлайн-технологий для получения большего дохода.

— Специально для женщин с детьми центр занятости регулярно запускает новые проекты, которые помогают находить веру в себя и двигаться к своей мечте. Основная цель новой программы — помочь молодым мамам получить дополнительные знания в области онлайн-технологий. Это позволит им заниматься любимым делом, зарабатывать и находить время на заботу о семье, — отмечает Ирина Швец.

КСТАТИ

В центре «Моя карьера» можно получить консультацию карьерного эксперта, пройти профориентационное тестирование и получить информацию об актуальных вакансиях в городе. Сейчас все услуги в центре доступны очно в полном объеме. Чтобы получить доступ к сервисам и программам центра, необходимо записаться на прием по телефону +7(495) 870-44-44 или на сайте www.mos.ru в разделе «Услуги» — «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ».

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