Обманчивая еда

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Хот-доги и гамбургеры, пицца и наггетсы — от таких «быстрых» но вредных блюд дети вряд ли откажутся самостоятельно. Многие родители сами поощряют их любовь к фастфуду. И напрасно.

Большинство детей просто обожают фастфуд. И речь не только о картошке фри и бургерах с котлетами, купленных в известных сетевых ресторанах. «Быструю» еду охотно покупают и в магазинах. Колбасные изделия и наггетсы, чипсы, пицца, пирожки и пончики — все это тоже фастфуд в широком смысле слова. Так что, если кто-то думает, что просто не пускать чадо во «вредные бургерные» — значит оградить его от фастфуда, он ошибается.

Почему же детей не останавливают увещевания взрослых о вредности такой еды? Во-первых, многие мамы и папы и сами часто не прочь перекусить сочным бургером или парой кусочков горячей пиццы — а дурной пример, как известно, заразителен. А во-вторых, фастфуд для ребенка — больше, чем еда. Это нечто особенное, маленький праздник, украшающий будни. Фастфуд — это ярко и даже чуть-чуть запретно. Плюс свое дело делают усилители вкуса, ароматизаторы и красители, щедро добавляемые производителями.

—Если объяснять с психологической точки зрения, от «быстрой еды» организм получает больше удовольствия, — рассказывает диетолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию Ольга Деккер. — А с диетологической точки зрения — организму проще воспринимать фастфуд: не нужно трудиться, чтобы добыть энергию. Ведь в «быстрой еде» огромное количество калорий. Если ребенок не сожжет полученную из фастфуда энергию активностью, не пойдет бегать, прыгать, а сядет за телефон и будет играть, это приведет к накоплению избыточного количества энергии, а впоследствии — сначала к лишнему весу, а потом к ожирению.

Кроме того, по мнению эксперта, избыток сахара и жира, который характерен для фастфуда, меняет состав бактерий в кишечнике. Снижение числа и разнообразия бактерий негативно влияет на многие аспекты здоровья и прежде всего сказывается на иммунитете.

Пищевые добавки, насыщенные жиры и сахара из фастфуда также влияют на нервную систему и интеллект. Если родители часто кормят свое чадо гамбургерами с колой, им не стоит удивляться неконтролируемым истерикам и неважным успехам ребенка в школе.

— Полностью оградить детей от фастфуда почти невозможно. Зато снизить риски от его употребления — вполне, — уверена эксперт. — Я считаю, эпизодический фастфуд не сильно страшен, если все остальное время ребенок ест здоровую еду. Всем известно так называемое правило тарелки: в рационе должны быть сложные углеводы (крупы), белки и жиры (мясо, рыба, молочная продукция, бобовые, масла), клетчатка — ее много в овощах, фруктах, ягодах и зелени. Если эти продукты ваш ребенок ест ежедневно и в достаточном количестве, а фастфуд — изредка и понемногу, можно рассчитывать, что он ребенку не навредит. Кстати, потребность в «мусорной» еде у него снизится сама собой, поскольку организм будет получать все, что ему необходимо, и не будет жаждать быстрых углеводов.

КСТАТИ

Из всех полезных продуктов дети больше всего не любят рыбу, и это настоящая проблема.

Рыба — это источник белка, легкого в усвоении, и питательных жиров омега-3, которые очень полезны в любом возрасте, а в детстве особенно. Также это источник витамина D. Приучайте ребенка есть рыбу, предлагайте снова и снова в разных видах. Не надо думать, что восполнить нехватку полезных омега-3 можно при помощи омега-БАД.

Если ребенок совсем не ест рыбу, можно подключать рыбий жир. Это гораздо более близкая альтернатива в смысле омега-3, чем синтезированные БАД с «омегой». Рыбий жир содержит исходную форму жирных кислот. Польза от ее употребления доказана научно. Есть в рыбьем жире и нужный всем витамин D.

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