Екатерина Епик: Люблю старые переулки
Узнать характер человека помогает общение с ним вне рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.
Гостем нашей рубрики «Начистоту» на этот раз стала Екатерина Епик, куратор павильона «Макет Москвы» Выставочного центра градостроительного развития столицы.
1 В детстве я мечтала о путешествиях, очень хотела посетить другие страны. К счастью, мечта сбылась.
2 Люблю читать. Литература, мне кажется, оказывает огромное влияние на мою жизнь. Могу выделить три книги: Владимир Набоков «Другие берега», Паскаль Киньяр «Лестницы Шамбора», Генрих Белль «Дом без хозяина». Они предопределили некоторые важные перемены в моей жизни.
3 А если ассоциировать себя со сказочным героем, то я птица Феникс. И возрождаться из пепла — очень полезная черта.
4 Мой девиз: если есть желание, найдется и способ.
5 Обожаю приятные сюрпризы. Причем и делать их, и получать.
6 Если бы можно было выбрать одну сверхспособность, я бы хотела уметь не зависеть от своих и чужих эмоций.
7 Идеальный отдых для меня — путешествия. А любимое место, где я могу по-настоящему расслабиться и насладиться окружающей красотой, — это СанктПетербург.
8 Телевизор не смотрю, совсем. У меня нет его уже больше 10 лет.
9 Я неравнодушна к старым столичным переулкам, потому что там витает дух настоящей, непопсовой Москвы.
10 Гедонизм — это прекрасно. Так бы я назвала книгу о своей жизни.
11 Некоторые члены моей семьи живут за границей. Но у нас есть традиция — собираться вместе на Рождество.
12 Я спокойно отношусь к праздникам. Но выделяю день рождения дочери, потому что ее эмоции в этот день бесценны.
13 Музыку конца 1960-х — начала 1970-х годов считаю лучшей. Если бы можно было обмануть время, я бы с радостью посетила Вудсток.
14 Готовить умею, но не люблю. Мое фирменное блюдо — борщ.
15 В людях не приемлю непорядочность и мещанство.
16 Между собаками и кошками я выбираю вторых. За их эксцентричность.
17 Считаю, что самой частой ошибкой родителей в воспитании детей является попытка навязать им стереотипы.
18 На машине времени я бы отправилась в Древнюю Грецию. Это цитадель европейской культуры, и о ней не так много информации.
19 Самое яркое воспоминание из детства — рождение младшего брата.
20 Не хотела бы жить вечно.
21 В соцсетях каждый находит что-то свое. Для меня это удобный способ коммуникации.
22 Дружба — это честность и моральная поддержка.
23 Не согласна, что мудрость приходит с годами. К некоторым она вообще не приходит.
24 Современная молодежь замечательная и более целеустремленная, осмысленная, чем их сверстники 20 лет назад.
25 Интеллигентного человека можно определить по его отношению к слабым.
26 Никогда не смогу простить целенаправленную жестокость.
27 Считаю себя сдержанным экстравертом.
28 Верю, что человек не венец творения и что, кроме нас, существуют еще другие, более созидательные силы и энергии.
29 Не хочу быть на кого-то похожей. Я за индивидуальность в каждом.
30 Счастье для меня — это не мимолетные эмоции, а состояние души и ума.
31 Хочется говорить спасибо своим родителям и всем, кто встретился на моем жизненном пути, — меня многому научил не только положительный опыт.
32 На необитаемый остров я не брала бы вещи. Мне нужны любимые люди.
33 Себе 18-летней я бы сказала: не бойся, не ври себе и не сдавайся.
34 Возраст ни о чем не говорит. Я физически его не ощущаю.
ДОСЬЕ
Екатерина Владимировна Епик родилась 25 июля 1978 года. В 2000 году окончила факультет английского языка и литературы Горловского института иностранных языков. С 2006 по 2010 год продолжила обучение в Гете-институте в Москве.
Кроме того, Екатерина Владимировна окончила курсы правительства Москвы для молодых руководителей. В 2017 году была назначена куратором павильона «Макет Москвы» Выставочного центра градостроительного развития столицы.
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