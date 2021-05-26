Екатерина Епик: Люблю старые переулки

Екатерина Епик перед павильоном «Макет Москвы» / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

Гостем нашей рубрики «Начистоту» на этот раз стала Екатерина Епик, куратор павильона «Макет Москвы» Выставочного центра градостроительного развития столицы.

1 В детстве я мечтала о путешествиях, очень хотела посетить другие страны. К счастью, мечта сбылась.

2 Люблю читать. Литература, мне кажется, оказывает огромное влияние на мою жизнь. Могу выделить три книги: Владимир Набоков «Другие берега», Паскаль Киньяр «Лестницы Шамбора», Генрих Белль «Дом без хозяина». Они предопределили некоторые важные перемены в моей жизни.

3 А если ассоциировать себя со сказочным героем, то я птица Феникс. И возрождаться из пепла — очень полезная черта.

4 Мой девиз: если есть желание, найдется и способ.

5 Обожаю приятные сюрпризы. Причем и делать их, и получать.

6 Если бы можно было выбрать одну сверхспособность, я бы хотела уметь не зависеть от своих и чужих эмоций.

7 Идеальный отдых для меня — путешествия. А любимое место, где я могу по-настоящему расслабиться и насладиться окружающей красотой, — это СанктПетербург.

8 Телевизор не смотрю, совсем. У меня нет его уже больше 10 лет.

9 Я неравнодушна к старым столичным переулкам, потому что там витает дух настоящей, непопсовой Москвы.

10 Гедонизм — это прекрасно. Так бы я назвала книгу о своей жизни.

11 Некоторые члены моей семьи живут за границей. Но у нас есть традиция — собираться вместе на Рождество.

12 Я спокойно отношусь к праздникам. Но выделяю день рождения дочери, потому что ее эмоции в этот день бесценны.

13 Музыку конца 1960-х — начала 1970-х годов считаю лучшей. Если бы можно было обмануть время, я бы с радостью посетила Вудсток.

14 Готовить умею, но не люблю. Мое фирменное блюдо — борщ.

15 В людях не приемлю непорядочность и мещанство.

16 Между собаками и кошками я выбираю вторых. За их эксцентричность.

17 Считаю, что самой частой ошибкой родителей в воспитании детей является попытка навязать им стереотипы.

18 На машине времени я бы отправилась в Древнюю Грецию. Это цитадель европейской культуры, и о ней не так много информации.

19 Самое яркое воспоминание из детства — рождение младшего брата.

20 Не хотела бы жить вечно.

21 В соцсетях каждый находит что-то свое. Для меня это удобный способ коммуникации.

22 Дружба — это честность и моральная поддержка.

23 Не согласна, что мудрость приходит с годами. К некоторым она вообще не приходит.

24 Современная молодежь замечательная и более целеустремленная, осмысленная, чем их сверстники 20 лет назад.

25 Интеллигентного человека можно определить по его отношению к слабым.

26 Никогда не смогу простить целенаправленную жестокость.

27 Считаю себя сдержанным экстравертом.

28 Верю, что человек не венец творения и что, кроме нас, существуют еще другие, более созидательные силы и энергии.

29 Не хочу быть на кого-то похожей. Я за индивидуальность в каждом.

30 Счастье для меня — это не мимолетные эмоции, а состояние души и ума.

31 Хочется говорить спасибо своим родителям и всем, кто встретился на моем жизненном пути, — меня многому научил не только положительный опыт.

32 На необитаемый остров я не брала бы вещи. Мне нужны любимые люди.

33 Себе 18-летней я бы сказала: не бойся, не ври себе и не сдавайся.

34 Возраст ни о чем не говорит. Я физически его не ощущаю.

ДОСЬЕ

Екатерина Владимировна Епик родилась 25 июля 1978 года. В 2000 году окончила факультет английского языка и литературы Горловского института иностранных языков. С 2006 по 2010 год продолжила обучение в Гете-институте в Москве.

Кроме того, Екатерина Владимировна окончила курсы правительства Москвы для молодых руководителей. В 2017 году была назначена куратором павильона «Макет Москвы» Выставочного центра градостроительного развития столицы.

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