Мои картины танцуют

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами творчества делится художник-керамист Мария Матю.

16 мая в библиотеке № 34 имени Андрея Вознесенского открывается персональная выставка художника-керамиста Марии Матю «Харизма интерьера». Она рассказала нам о секретах своего творчества.

— Мария, когда стали писать картины?

— Картины начала писать случайно. Как-то я решила составить у астролога гороскоп. Она мне сказала, что у меня есть дар живописца. Я отрицала. Но моя подруга, увидев рисунки, посоветовала оформить их в более крупных формах. Я сделала графику и заняла сразу 3-е место на конкурсе «Фестиваль абстракции». Потом поучаствовала в фестивале авангарда. Воодушевилась.

Другая подруга подарила мне краски, и я подумала, что это знак. Пошла в магазин, купила холст и стала писать маслом. В это время меня пригласили поучаствовать в выставке, так что моя первая работа попала к зрителям, не успев высохнуть. Даже повесили табличку: «Не трогать, картина не высохла». Это была фигуративная абстракция, из серии кубизма .

— Почему вы часто курируете выставки?

— Когда делали с подругой выставку, большую часть организационных вопросов я взяла на себя, так как имела опыт. И мне во сне приснилось, что можно сделать показ картин: по очереди выносить их на подиум и делать это в танце. С этого потихоньку пошло. Потом с театром «Ромэн» провели две выставки: одна была посвящена художественному руководителю, а вторая — театру — они были на цыганскую тему. Работа с людьми мне нравится, это же общение. Оно мне дается легко.

— Вы творите под псевдонимом или Матю ваша настоящая фамилия?

— Нет, это псевдоним. Но взят как сокращенный вариант фамилии, на французский манер. Я люблю французский, который считаю изящным. Тем более мне нравится Мирей Матье, с которой я встречалась, когда работала на телевидении. И мой псевдоним похож на ее фамилию.

— У вас есть конкуренты?

— У каждого художника своя аудитория, своя энергетика, так что я никогда не замечала, чтобы в мою сторону были какие-то негативные мысли. Я замечала, что творческие люди в основном позитивные, ходят друг к другу на выставки.

— Какие станции метро вам больше нравятся?

— Мне очень нравится торжественная и величественная станция «Комсомольская». Может из-за того, что с Ленинградского вокзала я езжу к себе в Санкт-Петербург.

ДОСЬЕ

Мария Матю родилась в Петербурге, окончила инженерно-экономический университет, но по профессии не работала. Освоила профессию журналиста, работала на ведущих телеканалах. Сейчас пишет сценарии документальных фильмов. Член Творческого союза художников. Занимала призовые места на многих конкурсах.

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