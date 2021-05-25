Байк вместо кисточки

Москвич Максим Телегин / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это художник, рисующий GPS-картины, Максим Телегин.

Максим Телегин стал звездой социальных сетей благодаря GPS-артам, которые он создает, катаясь на велосипеде. Один из своих рисунков Максим посвятил редакции «Вечерняя Москва».

— Максим, кто научил вас езде на велосипеде?

— Меня на него отец посадил. В детстве с велосипеда не слезал. Когда мне было 15 лет, я даже свой собственный собрал из б/у деталей. Кстати, на нем я совершил дальнюю поездку — проехал 160 километров.

— Всю жизнь на велосипеде?

— Нет. Когда женился — не катался, были другие приоритеты. Спустя время я снова начал ездить, больше для поддержания формы — я быстро вес набираю. Еще катание на велосипеде помогало мне справиться с жизненными трудностями. В 2017 году я уволился с должности торгового представителя и долгое время не мог найти работу. Зато у меня появилось время, и я сделал первый GPS-арт.

— Расскажите, что это?

— Это метод рисования с помощью GPSустройства. Художник следует по маршруту пешком или на транспорте — в итоге получается масштабное изображение на карте.

— Когда вы нарисовали свою первую картинку?

— В середине 2019 года в парке «Лосиный Остров». Я поехал по грунтовым дорожкам. После прогулки заметил, что маршрут похож на пароходик с трубой, из которой идет дымок. Я выложил трек в одну из соцсетей для спортсменов. Это понравилось моим подписчикам. Тогда я подумал, что успех нужно повторить. Первым осмысленным рисунком была лошадка.

Маршрут в виде аббревиатуры газеты «ВМ»/ Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Как вы придумываете эскизы?

— Открываю карты и изучаю их. Сначала можно ничего не увидеть, но, когда долго смотришь, мозг сам начинает выдавать образы из переплетения улиц. Когда появляется идея, я делаю скрин этого места и в приложении прорисовываю картинку. После прокладываю маршрут и смотрю, где лучше повернуть, где на другую сторону переехать — я должен четко понимать, что на каком участке нужно сделать, чтобы не смазать рисунок.

— Как планируете развивать свое хобби?

— Жители других городов просили сделать для них эскизы — я рисовал, а потом они сами ездили и делали GPS-арты. Потом меня благодарили. Я бы хотел разрабатывать маршруты для туристических порталов с охватом достопримечательностей.

— Максим, вы говорили, что сейчас работаете пешим курьером. Наверное, вы посетили много станций метро. Какая ваша самая любимая?

— Думаю, я вас не удивлю. Больше всего мне нравится станция «Площадь Революции». Такого количества скульптур в метро я больше не видел нигде. Кто там только не изображен — и революционеры, и матросы, и пионеры есть. А еще это станция, на которой люди от своих телефонов отрываются — подходят нос собаки потереть или туфельку студентки.

ДОСЬЕ

Максим Телегин родился 9 октября 1973 года в Москве. С детства катался на велосипеде. Долгое время работал в продажах — был торговым представителем и менеджером. В 2017 году остался без работы и долгое время не мог найти что-то подходящее. Зато именно в этот момент к Максиму пришло вдохновение создавать GPS-арты.

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