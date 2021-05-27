Сила поддержки: почему безвозмездная помощь нуждающимся входит в привычку

Соцработник ЦСО «Троицкий» Екатерина Киреева принесла продукты одинокой жительнице деревни Ивановское Валентине Игнатовой / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более половины граждан нашей страны в недавнем опросе о развитии волонтерского движения заявили о своем желании оказывать помощь пожилым и социально незащищенным гражданам. А согласно результатам исследований сразу нескольких социологических служб в последнее время среди россиян становятся все более популярными взаимовыручка, бескорыстная помощь и поддержка. Эксперты утверждают: мы становимся добрее.

Прогнозы ученых о новой реальности, которая наступит после окончания пандемии и неизбежно начнет менять человечество к лучшему, похоже, начинают сбываться. Если еще пару лет назад социологи били в колокола, фиксируя рост равнодушия друг к другу, то теперь, по их наблюдениям, степень дружелюбия и готовности поддержать ближнего в трудную минуту в нашем обществе стремительно повышается. А началась эта тенденция, как утверждают эксперты, именно во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

— В этом нет ничего удивительного, такова наша человеческая натура, — считает кандидат социологических наук Алексей Егоров. — В условиях стресса, повышенной тревожности люди в большей степени становятся заинтересованными в помощи друг другу. С философской точки зрения в основе любого доброго дела находятся такие нравственные ценности, как искренность, бескорыстие, сострадание, чувство справедливости. Но при этом огромную роль в проявлении доброты к другим играет и личное отношение к той или иной ситуации каждого из нас. Понимание, что с бедой, проблемой, житейскими трудностями проще справиться сообща, вполне логично вызывает в обществе рост потребности помогать и поддерживать друг друга. Этим объясняются и повышенное внимание к близким, которое возникло у многих в период самоизоляции, и подъем волонтерского движения в нашей стране в целом.

Действительно, по статистике, с начала пандемии каждый пятый житель России начал помогать и помогает по сей день другим людям в статусе волонтера или добровольца. Согласно результатам опроса Фонда общественного мнения, 53 процента опрошенных москвичей уверены, что тенденция к оказанию бескорыстной помощи в последнее время стала заметным явлением нашей общественной жизни. При этом подавляющее большинство респондентов считают акты проявления доброты заразительными.

— Давайте не будем забывать, что человек — существо социальное, — продолжает эксперт. — В жизни все мы зависим от окружающих, нуждаемся в них в той или иной степени. При этом, помогая другим, мы не только налаживаем коммуникативные связи, но и повышаем свою самооценку и учимся преодолевать проблемы.

Кстати, согласно последним социологическим исследованиям, 76 процентов граждан нашей страны считают себя добрыми людьми, отмечая, что душевность и эмпатия — одни из главных черт русского характера. Конечно, все люди разные, и проявление заботы, внимания к окружающим каждый понимает по-своему. Но то, что общество в целом стало воспринимать себя с позитивной стороны, говорит о том, что оно в какой-то степени излечивается от эгоизма, частое проявление которого мы наблюдали до ситуации с ковидом.

Близкие люди

На самом деле в оказании поддержки немало нюансов, о которых многие не задумываются. Да и принять помощь не всегда просто. По статистике, 66 процентов россиян при возникновении тех или иных проблем предпочитают обращаться к родственникам, почти треть — надеются на друзей, а на коллег и соседей рассчитывают всего около четырех процентов.

Благотворительная акция «Волонтеры Нового года» движения «Мы вместе», в рамках которой добровольцы разносят людям старшего возраста продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. / Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

— Психологически близкому человеку обычно проще рассказать о своих трудностях — материальных, психологических или связанных с житейскими ситуациями, например, если нужно перевезти вещи на дачу, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Для этого ведь и существует узкий круг личных привязанностей.

Людям, входящим в него, мы особенно доверяем, на них и надеемся в сложные моменты. Высокий процент тех, кто в вопросе взаимовыручки ориентируется на родных, говорит о том, что в российском обществе, вопреки опасению многих экспертов, семейные связи все-таки продолжают быть устойчивыми и крепкими.

Так, согласно опросу, проведенному недавно исследовательским центром рекрутингового портала, 8 из 10 россиян считают, что взрослые дети должны оказывать материальную помощь своим пожилым родителям. В большей степени этого мнения придерживаются мужчины, молодежь до 24 лет и люди с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Москвичи своим родителям в среднем оказывают финансовую помощь в размере 15 тысяч ежемесячно. Однако, как показывают соцопросы, старики, даже в случае острой необходимости, крайне редко просят своих детей не только о материальной поддержке, но и о конкретной помощи в делах.

— Любящий родитель, который вложил внимание, заботу и душу в будущее своего ребенка, искренне счастлив, если у сына или дочери взрослая жизнь сложилась благополучно, — говорит психолог. — Но от проблем ведь никуда не деться. Работать, строить карьеру, растить детей — все это требует вложений: сил, времени и средств. Пожилые люди это отлично понимают, потому и стараются не обременять своих детей лишними хлопотами. Среди представителей старшего поколения значительно меньше эгоистов, они воспитаны в иных, более суровых условиях. И это как раз тот случай, когда принять помощь значительно сложнее, чем ее оказать. Здесь от выросших детей требуется такт и внимание, ведь по большому счету именно оно куда важнее старикам, чем дополнительные финансовые средства. Хотя и деньги им часто необходимы: на лекарства, например.

Кстати, за последние десять лет россиян, материально помогающих своим родителям, стало почти на восемь процентов больше. Растет в нашей стране и количество тех, кто, наоборот, считает, что папы и мамы должны оказывать финансовую поддержку своим детям даже после того, как сыновья и дочери достигнут совершеннолетия и построят свои собственные семьи. 63 процента москвичей сегодня готовы помочь своим чадам с решением квартирного вопроса или оплатить им получение высшего образования.

При этом абсолютное большинство респондентов (78 процентов) считают, что их работающие дети, проживающие с родителями, могут помогать семье деньгами по желанию и не делать это своей обязанностью. В отличие от пожилых людей молодые в большей степени готовы принять финансовую поддержку от пап и мам: порядка 76 процентов опрошенных юношей и девушек считают это вполне нормальным.

— Вопрос воспитания здесь, конечно, играет ключевую роль, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Люди, избалованные заботой, нередко воспринимают ее не с благодарностью, а в порядке вещей. Так что материальная поддержка должна быть не только бескорыстной, но и правильной. И уж точно не идти во вред. И если в случае со старшим поколением иногда приходится настаивать, чтобы родители приняли финансовую помощь, то в отношениях с молодежью порой стоит с выдачей материальных благ притормозить. Им будет полезнее помощь в выборе специальности, проблемах с учебой, устройстве на работу.

Деньги — самый простой и малозатратный с психологической точки зрения вариант поддержки. И, как показывает практика, далеко не всегда эффективный. Внимание и забота молодому поколению не менее важны, нежели старикам.

Тест на отзывчивость

Если помощь родственникам или друзьям — дело сугубо личное, то участие в благотворительных акциях, направленных на оказание самых разных видов поддержки людям незнакомым, — занятие уже общественное. Всплеск волонтерского движения в России во время самого острого периода пандемии превзошел все ожидания экспертов. Авторы исследования Фонда общественного мнения утверждают: порядка 87 процентов россиян периодически или постоянно участвуют в волонтерской деятельности, 54 процента из них делают это самостоятельно, а не потому, что благотворительную акцию организовали на их работе или по месту учебы. Среди мотивов волонтерской деятельности респонденты чаще всего называют «помощь ради помощи» — так ответили 72 процента участников опроса. Значительно чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73 процента респондентов) в возрасте 35–59 лет.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

— Многие занимаются волонтерством неосознанно: реализуют свои проекты или участвуют в мероприятиях по доброте душевной и не считают себя волонтерами, но де-факто они делают то же самое, что и те люди, которые считают себя волонтерами, — говорит председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. — И это нормально. Но когда человек занимается волонтерской деятельностью осознанно, она становится его привычкой, нормой жизни и формирует определенную модель поведения, это означает, что, скорее всего, он будет заниматься этим чаще и вовлекать в добрые дела своих близких.

Сегодня, по мнению экспертов, волонтерство становится популярным занятием, причем не только у молодежи, но и у граждан среднего возраста и пенсионеров. «Каждый пятый, когда-либо совершавший добрые дела, считает эту деятельность важной частью своей жизни, а половина тех, кто никогда не участвовал в благотворительности, не исключают такой возможности в будущем», — говорится в исследовании социологов.

К осени 2020 года в столице насчитывалось порядка 40 тысяч волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся в условиях пандемии. В период самоизоляции добровольцы поддерживали пожилых людей: покупали и доставляли им на дом лекарства, продукты питания и другие товары первой необходимости, выгуливали домашних животных.

— Прошел обучение в Мосволонтере, получил сертификат, — рассказывает 20-летний москвич Даниил Пионтковский. — Решил помочь делом пенсионерам района Орехово-Борисово Северное, в котором живу. Времени вполне хватало и на учебу в институте, и на волонтерство. Ну, может, за компьютером просиживал меньше. Заявки, а их могло быть до 40 в день, для нас формировали в территориальном центре социального обслуживания. Созванивался с пенсионерами, уточнял детали, стараясь понять, что человек любит. Работал в форме волонтеров, нам выдали именные бейджи и документы. Правда, часто смущало, что люди хотели чем-то отблагодарить. Естественно, от подарков отказывался, но, честно говоря, было странно, что люди так удивляются бескорыстной помощи. Ведь это нормально — помочь, если можешь! Со временем ко мне присоединились друзья. Один из них потом признался, что стал больше себя уважать. А это ведь тоже очень важно: проявить себя и понять, чего ты на самом деле стоишь.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом — это вызов не только медицинской системе, врачам, всей системе управления, но и всему обществу: «Мы с вами проходим тест на доброту, отзывчивость, понимание друг друга», — отметил мэр столицы, выразив надежду, что волонтерское движение и в будущем, после пандемии, сохранит свою активность.

Доброе здоровье

У ученых свой взгляд на проявление доброты, заботы и взаимовыручки. По их мнению, люди, доброжелательные к окружающим, приносят не только несомненную пользу обществу и конкретному, нуждающемуся в поддержке человеку, но и себе самим.

— Доказано, что бескорыстная поддержка доставляет удовольствие, снижает риск депрессии, — говорит нейробиолог Сергей Зубарев. — Когда мы кому-то помогаем по зову души, наш мозг активизирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов радости. Заметили, наверное, во время благотворительных акций волонтеры всегда в приподнятом настроении. Они действительно в этот момент довольны жизнью, собой, им хорошо от того, что они делают. А то, что позитивный настрой влияет на общее состояние здоровья человека, тоже давно известно.

В организме снижается уровень кортизола, повышенное содержание которого угрожает иммунитету, может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Не случайно же его называют «гормоном стресса». Так что совет известного благотворителя, доктора Федора Гааза «спешите творить добро» вполне можно рассматривать как врачебную рекомендацию здорового образа жизни.

Кстати, недавно финские психологи заявили о неожиданном открытии: проведя ряд экспериментов, они пришли к выводу, что добро способно победить такие серьезные болезни, как шизофрения и аутизм.

— Помогать от чистого сердца — все равно что делиться позитивными эмоциями, — объясняет психолог Людмила Федотова. — Увы, самоизоляция многих ввела в депрессию, состояние тоски, скуки, а то и отчаяния. Спасаться в соцсетях, просиживая в одиночестве за компьютером, — занятие в этом случае бесполезное. Нужно же помнить: человек — существо общественное, ему компанию подавай. Так что вытащить себя из уныния могут только настоящие, живые люди.

…Недавно на одном из форумов наткнулась на странный пост, вроде бы совсем не касающийся темы обсуждения. Просто «мысли вслух» одного из пользователей под ником «Дружка»: «Абсолютно уверен, что люди становятся добрее, более открытыми. Обратите внимание: мы стали больше улыбаться — спеша по московским улицам, в метро, в парках. Словно вдруг перестали бояться, что все в мире — злые, а быть добрым — значит быть уязвимым. Конечно, истинного зла немало, но добро всегда рядом с нами и в самих нас. Надо только захотеть его рассмотреть, сделать первые шаги. И вы удивитесь, сколько человек пойдут вам навстречу. Находите в себе силы увидеть, что окружающие вас люди готовы делать добро». Такое вот сообщение… Или призыв, полный надежды, что мы и правда способны стать лучше.

КСТАТИ

Согласно данным аналитиков рекрутинговых агентств, добрые люди смогут добиться большего на профессиональном поприще. Работодатели в своих объявлениях в последнее время стали искать соискателей с легким нравом, отзывчивых или просто добрых. Впрочем, и кандидаты в резюме все чаще упоминают о своей неконфликтности и готовности безвозмездно помогать другим. «Добрый», «душевная доброта», «добрый внутри, опрятный снаружи» — именно так представляют себя россияне, ищущие работу.

ЦИТАТА

Чингиз Айтманов (1929-2008), киргизский и русский писатель:

— Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится.

Из романа «Материнское поле»

ЦИТАТА

77 процентов москвичей за последние несколько лет оказывали помощь и поддержку незнакомым людям.

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