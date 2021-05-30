Общественная приемная помогает решить проблемы

Татьяна Буцкая / Фото: Алена Князева

Накануне выходных, 29-30 мая, председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая отчиталась о первых двух месяцах работы столичной приемной.

На встречу с лидером организации пришли люди, которым уже успели помочь. Всего общественная приемная «Совета матерей» обработала более 400 обращений. Как отметила Татьяна Буцкая, главный принцип работы первой московской приемной организации — адресная помощь каждому.

— Из решения обычных проблем людей складываются наша стратегия и понимание того, какие идеи нужно продвигать на законодательный уровень, — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Она отметила, что в приемную «Совета матерей» обращаются разные категории горожан. Это и матери-одиночки, и многодетные семьи, и пенсионеры, а также ветераны, инициативные группы районов Москвы. Председатель организации отметила, что так и было задумано изначально: человек приходит к специалистам, рассказывает о своей ситуации лично, и ему помогают адресно. Благодаря такой работе у «Совета матерей» складывается понимание о масштабе проблем, которые назрели в обществе.

К слову, с конца марта приемная оказала помощь многим горожанам.

Например, помогла со специальным инвентарем инвалидам, одиноким пенсионерам с оформлением документов на прикрепление соцработников, матерям с выплатой пособий.

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