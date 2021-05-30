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Фестиваль познакомил гостей с добрыми проектами
Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Фестиваль познакомил гостей с добрыми проектами

Юлия Панова

Общество

В столице состоялся фестиваль «Связь поколений» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он прошел под девизом «Помним. Живем. Мечтаем».

Организаторами фестиваля стали представители благотворительного фонда социальной поддержки и адаптации инвалидов «Планета без ограничений».

На один вечер зал спортивнодосугового центра «Кентавр» превратился в место, где каждый человек мог почувствовать себя частью общего праздника. Там провели концертную программу и лотерею с памятными призами.

— А еще все желающие могли принять участие в мастер-классах по макияжу, блогингу и фокусам, — рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, волонтеры провели урок, на котором научили гостей создавать из обычных воздушных шаров животных и цветочные букеты.

— Чтобы помочь реализовать нашу задумку в полном объеме, мы пригласили профессионалов. В подготовке фестиваля приняли участие сценаристы, продюсеры, артисты и даже представители наших дружественных фондов и общественных организаций, — рассказали организаторы.

Они добавили, что большую роль в проведении фестиваля сыграли и волонтеры.

Мероприятие поддержали многие известные люди. Среди из них — артист театра и кино Юрий Назаров, композитор, продюсер, саксофонист Александр Ягья, пианистка Валида Акопян, актриса Московского театра на Таганке, сценарист, художник Полина Нечитайло.

По словам директора фонда Елены Казанцевой, гости фестиваля узнали о новых проектах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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