Оздоровительные лагеря готовы принять первые летние смены ребят
В оздоровительных лагерях стартовали первые смены. Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с сотрудниками МЧС проверил детские учреждения на соблюдение мер противопожарной безопасности.
В этом году в Москве начинают работу шесть оздоровительных лагерей, все они располагаются в Новой Москве: в деревне Кузенево, вблизи села Былово, в поселке Валуево и еще три в городе Троицке. Первые три — круглосуточные, а остальные — с дневным пребыванием детей.
— В этом году нам уже разрешили принимать 75 процентов детей, — рассказывает заместитель начальника по организационным вопросам и воспитательной работе «Умного лагеря» в Валуеве Даниил Вадимович. — Мы будем принимать по 220 человек в каждую смену.
Заходим в жилой корпус, где располагаются комнаты на 2–3 человека. В здании есть основной и запасной выходы.
— Двери не загромождены, над выходом есть светящаяся вывеска. В коридорах, как и положено, находятся кнопки пожарной тревоги, — отмечает старший инженер 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (РОНПР) старший лейтенант внутренней службы Татьяна Чубрей.
Следующий пункт — здание, где находятся столовая и актовый зал. При входе — рабочее место администратора Светланы Спиридоновой.
Она следит за пультом, на который поступает информация, если где-то возникнет пожар.
— Если вижу тревожный сигнал, вызываю пожарных и добровольную охрану, куда входят сотрудники лагеря, — рассказывает Светлана.
В лагере имеются ящики с пожарными рукавами, а на стенах развешены плакаты с телефонами экстренных служб.
Пожарные проверили исправность гидрантов. К ним присоединили рукав и включили воду. Все работает нормально.
— Это последний лагерь, который мы проверили. Все они безопасны, — отметил начальник 1-го РОНПР Сергей Перегудов.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
С начала 2021 года в Москве произошло 3445 пожаров. Наибольшее количество из них приходится на жилой сектор. В более 70 процентах случаев причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе детская шалость. В ходе рейдов пожарные сделали подарки многодетным и социально незащищенным семьям: вручили им более 4,5 тысячи автономных пожарных извещателей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Бобров, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Москве:
— Сотрудники МЧС с начала года провели более 100 тысяч профилактических мероприятий на объектах социальной сферы, в жилых домах и в местах массового пребывания людей.
Одной из наиболее частых причин пожаров становится то, что дети не понимают, что играть с огнем очень опасно, что это может обернуться трагедией. Из-за невнимательного отношения взрослых к досугу детей любая незначительная шалость ребенка может привести к необратимым последствиям.
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