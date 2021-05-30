Оздоровительные лагеря готовы принять первые летние смены ребят

Начальник 1-го РОНПР Сергей Перегудов показывает сотруднице лагеря Светлане Спиридоновой плакат о пожарной безопасности / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В оздоровительных лагерях стартовали первые смены. Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с сотрудниками МЧС проверил детские учреждения на соблюдение мер противопожарной безопасности.

В этом году в Москве начинают работу шесть оздоровительных лагерей, все они располагаются в Новой Москве: в деревне Кузенево, вблизи села Былово, в поселке Валуево и еще три в городе Троицке. Первые три — круглосуточные, а остальные — с дневным пребыванием детей.

— В этом году нам уже разрешили принимать 75 процентов детей, — рассказывает заместитель начальника по организационным вопросам и воспитательной работе «Умного лагеря» в Валуеве Даниил Вадимович. — Мы будем принимать по 220 человек в каждую смену.

Заходим в жилой корпус, где располагаются комнаты на 2–3 человека. В здании есть основной и запасной выходы.

— Двери не загромождены, над выходом есть светящаяся вывеска. В коридорах, как и положено, находятся кнопки пожарной тревоги, — отмечает старший инженер 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (РОНПР) старший лейтенант внутренней службы Татьяна Чубрей.

Следующий пункт — здание, где находятся столовая и актовый зал. При входе — рабочее место администратора Светланы Спиридоновой.

Она следит за пультом, на который поступает информация, если где-то возникнет пожар.

— Если вижу тревожный сигнал, вызываю пожарных и добровольную охрану, куда входят сотрудники лагеря, — рассказывает Светлана.

В лагере имеются ящики с пожарными рукавами, а на стенах развешены плакаты с телефонами экстренных служб.

Пожарные проверили исправность гидрантов. К ним присоединили рукав и включили воду. Все работает нормально.

— Это последний лагерь, который мы проверили. Все они безопасны, — отметил начальник 1-го РОНПР Сергей Перегудов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2021 года в Москве произошло 3445 пожаров. Наибольшее количество из них приходится на жилой сектор. В более 70 процентах случаев причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе детская шалость. В ходе рейдов пожарные сделали подарки многодетным и социально незащищенным семьям: вручили им более 4,5 тысячи автономных пожарных извещателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Бобров, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Москве:

— Сотрудники МЧС с начала года провели более 100 тысяч профилактических мероприятий на объектах социальной сферы, в жилых домах и в местах массового пребывания людей.

Одной из наиболее частых причин пожаров становится то, что дети не понимают, что играть с огнем очень опасно, что это может обернуться трагедией. Из-за невнимательного отношения взрослых к досугу детей любая незначительная шалость ребенка может привести к необратимым последствиям.

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