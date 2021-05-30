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В МЧС предупредили об опасности надувных матрасов
Фото: Вечерняя Москва

В МЧС предупредили об опасности надувных матрасов

Татьяна Плотникова

Общество

Использование надувных матрасов для купания может представлять опасность, рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций России Андрей Печенин.

Печенин отметил, что многие не подозревают, какая опасность подстерегает их при купании на надувных матрасах в крупных водоемах. При этом нередки случаи, когда человека уносит на таком матрасе далеко от берега, вернуться самостоятельно не получается.

Важно также помнить, что матрас может сдуться или лопнуть во время купания, предупредил спасатель.

По словам Печенина, матрас дает ложное ощущение безопасности, поскольку зачастую его используют плохо плавающие люди. На матрасе они позволяют себе отплыть дальше от берега, однако плавсредство может перевернуться, рассказал представитель МЧС в интервью ТАСС.

Ранее Печенин рассказал, что в России в купальный сезон будут работать 3100 пляжей. По его словам, их число может вырасти, так как на фоне закрытия границ с зарубежьем ожидается прирост потока граждан на внутренних курортах, а также на водоемах в некурортных регионах.

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