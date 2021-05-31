Быстрые займы от МФО: преимущества и недостатки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В жизни каждого человека могут произойти ситуации, из-за которых может пошатнуться финансовое положение. Незапланированные траты возникают во многих моментах: в связи с необходимостью ремонта в доме, починкой автомобиля или походом к врачу. В этом случае многие решаются взять небольшой займ, чтобы поправить свое положение.

Подобные виды займов выдают микрофинансовые организации (МФО). Таковой по закону считается юридическое лицо, которое находится в официальном реестре Центрального банка России.

Когда лучше брать займ не в банке, а в МФО?

При отсутствии кредитной истории и просрочках по предыдущим кредитам и займам. При невозможности официально подтвердить свой доход. В ситуациях, когда деньги нужны срочно — решение о выдаче займа принимают обычно в течение 30-60 минут. Когда требуется небольшая сумма на короткое время.

Виды займов

В основном различают следующие виды займов:

— краткосрочные;

— среднесрочные (несколько месяцев-несколько лет);

— долгосрочные.

При этом по способу выдачи займы могут быть выплачены клиенту наличными, на карту или на имеющийся в каком-либо банке счет. Займ также может быть выдан под залог, под поручительство или быть необеспеченным.

По способу выплаты существуют аннуитетные и дифференцированные займы. Задолженность по первым требуется погашать равными частями каждый месяц. Во втором случае проценты начисляются на остаток задолженности.

Наконец, есть онлайн-займы и классические, которые оформляются в офисе организации.

Как правильно выбрать займ?

Нужно оценить возможности — рассчитать, сколько именно денег и на какой срок требуется. Также нельзя забывать, что помимо основной суммы придется вернуть проценты. Варианты займов можно посмотреть на специализированных сайтах. Например, для быстрого подбора займов на карту нужно отфильтровать все МФО по нескольким категориям. В частности, нужно выбрать сумму и срок займа, а также процентную ставку. Затем можно отсортировать полученные варианты по одобрению, переплате, сумме и сроку. После требуется внимательно прочитать все условия предоставления займа и убедиться в правильности следующих пунктов: графика платежей, условий досрочной выплаты, штрафов и обработки персональных данных.

Плюсы и минусы займов в микрофинансовых организациях

К безусловным преимуществам обращения в МФО за займом следует отнести оперативность: после подачи онлайн-заявки деньги в среднем можно получить за 15 минут. Также не нужно предоставлять большое количество документов — обычно требуется только российский паспорт. Анкету на подачу заявки можно заполнить дома.

Однако существуют и значительные недостатки. В частности, при несоблюдении условий договора применяются серьезные штрафные санкции. Проценты по такому займу намного больше, чем в банках. Как правило, пересчета процентов при досрочном погашении не делают. Кроме того, существует опасность натолкнуться на мошенников. Поэтому перед тем, как взять займ, следует тщательно изучить сразу несколько МФО, а также отзывы их предыдущих клиентов. Это позволит более трезво оценить работу компании и придаст уверенности потенциальному заемщику.

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