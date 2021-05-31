Новая судьба: зачем москвичи меняют имена

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С января по апрель 2021 года 4,5 тысячи москвичей сменили имя. В это понятие, согласно федеральному закону, входит фамилия, собственное имя и отчество. Из указанного числа жителей столицы более 800 человек отказались от своего старого имени и официально зарегистрировали новое. Какие документы нужно предоставить тем, кто решится на подобное, сколько придется ждать и повлияет ли этот шаг на дальнейшую судьбу, разбиралась «ВМ».

Начало «новой жизни» по пунктам

В этом году за первые четыре месяца на смену имени решилось на 40 процентов больше москвичей, чем в аналогичный период 2020 года. Это в том числе связано с соблюдением режима самоизоляции в прошлом году, рассказали «ВМ» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы. Плюс данную услугу можно получить только лично обратившись в отдел ЗАГС.

Как уточнили специалисты, женщины меняют имя (фамилию, отчество или имя, а бывает все вместе) в три раза чаще мужчин. Самый распространенный мотив — смена фамилии после замужества. Причем это можно сделать и спустя какое-то время, необязательно сразу после свадьбы.

— Заявление о перемене имени (указывается, что конкретно вы хотите поменять — прим. «ВМ») рассматривается в течение месяца со дня его подачи. Законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. Поменять фамилию, имя и отчество совершеннолетний гражданин может в любой момент. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, также вправе переменить свое имя, включающее фамилию, собственно имя и/или отчество, — добавили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Если желающий сменить имя еще не достиг совершеннолетия, то ему необходимо предоставить согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя. При отсутствии такого документа смена имени происходит на основании решения суда, за исключением особых случаев. Также при подаче заявления необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении или расторжении брака (если такие есть), свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей. Еще за государственную регистрацию перемены имени выплачивается пошлина в размере 1600 рублей.

Вдохновленные собой

Как пояснила «ВМ» психолог Надежда Акимова, причин, по которым может возникнуть отторжение к собственному имени, достаточно много. Например, человек может не соотносить себя с ним, или оно кажется ему раздражающим, вызывать чувство тревоги или апатии, добавила специалист. По ее мнению, если в такой ситуации человек нашел выход в смене имени, то эта идея будет вдохновлять его и внушать уверенность в том, что он «вершит свою судьбу».

— Совет, как выбрать наиболее подходящее имя: оно должно отзываться у вас в теле, эмоционально, как самая комфортная и красивая вещь, которую вы на себя примерили. Имя должно вас усиливать, вы должны чувствовать свою значимость. Тогда никто не сможет разубедить вас в правильности принятого решения. Это также придаст вам энергии пройти через все бумажные вопросы по смене и оформлению нового имени, — сказала психолог.

Изменить будущее

Самое приятное слово для человека — его имя. Причем в нем к каждой букве относится определенная цифра. И если меняется имя, то изменяется и число судьбы. Об этом «ВМ» рассказала астролог Светлана Кройцер.

— Вместе с именем может измениться и жизненный путь человека. Судьба женщины меняется, когда она берет фамилию мужа. Например, скромная девушка может стать активной и пробивной, если после замужества в ее полном имени появились буквы р, с или ц. Звуки связаны с реакциями в головном мозге, поэтому и имя человека вызывает разную реакцию. Также имена связаны с определенным психотипом человека. Имена Наташа, Лилия, Милана кажутся безобидными и нежными и дают схожие характеристики своим владелицам. А Раиса, Фарида, Марго уже вибрируют на другой частоте и внушают ощущение власти и силы. В зависимости от восприятия человека обществом складывается его судьба, — пояснила астролог.

По мнению Кройцер, некоторые работодатели обращают внимание на смысловое значение фамилии. Богатыревым и Солнцевым может повести больше, чем Нехорошевым и Разрушиным, дополнила собеседница «ВМ». Как заметила астролог, в итоге смена фамилии или имени реально меняет судьбу человека. В астрологии за каждый слог отвечает определенная планета, поэтому смена имени, безусловно, влияет на будущее, заключила эксперт.

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