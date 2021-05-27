Около 2,7 тысячи интернациональных браков заключили в столице с начала года

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Около 2,7 тысячи браков с иностранными гражданами заключили в Москве с начала текущего 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

— С начала года в Москве вступили в брак около 1500 женихов-иностранцев и более 1200 невест — гражданок иностранного государства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество интернациональных браков в 2021 году на 13 и 15 процентов меньше, нежели в 2020-м и 2019-м соответственно. Показатели связаны с эпидемической ситуацией в мире, многие страны закрыли свои границы.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего иностранные браки заключаются с гражданами ближнего зарубежья.

Большинство женихов являются представителями Таджикистана — 355 человек. Около 208 — граждане Азербайджана, 142 человека — с Украины. В этом году интернациональные браки также заключались с гражданами Киргизии, Белоруссии, Кубы, Сербии, Дании, Индии и других.

Чаще всего москвичи брали замуж невест с Украины, из Киргизии, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Азербайджана. Также в ЗАГСах были зарегистрированы браки с вьетнамками, нигерийками и латвийками.

Москвичам напомнили, что подать заявление на заключение брака с иностранцем в Москве можно в любом отделе ЗАГС, сообщает РИА Новости.

Ранее ЗАГСы Москвы рассказали об истории актовых записей, которая началась в день подписания декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» — 18 декабря 1917 года.

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