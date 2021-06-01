Время счастья: семьи с детьми обеспечены максимальным вниманием и поддержкой со стороны столичных властей

Многодетная семьях Чевыкаловых (слева направо): мама Ирина, папа Федор, 10-летний Георгий, 17-летний Роман и 13-летняя Варвара на прогулке в музее-заповеднике «Коломенское» / Фото: Марина Карасова / Вечерняя Москва

1 июня отмечается День защиты детей — праздник, который призывает заботиться о будущем нашей страны. «Вечерняя Москва» узнала, какую поддержку дети и семьи получают от города.

Сегодня в столице проживают около 1,5 миллиона семей, где воспитываются более 2,1 миллиона детей. Власти оказывают им помощь и поддержку в виде социальных выплат, льгот, консультирований профильных специалистов, содействуют в организации досуга. Особое внимание уделяется многодетным семьям, которых в городе более 180 тысяч. Причем за последние десять лет их количество увеличилось в 2,5 раза.

Супруги Ирина и Федор Чевыкаловы воспитывают троих детей: 10-летнего Георгия, 13-летнюю Варвару и 17-летнего Романа. По словам многодетной мамы, правительство Москвы оказывает огромную помощь семьям с детьми.

— Мы пользуемся всеми возможными льготами. Очень большим подспорьем является бесплатный проезд на транспорте, бесплатная парковка для автомобиля, а еще ежегодно на школьную форму для каждого ребенка выделяется порядка 10 тысяч рублей, — рассказала Ирина.

Гоша, Варя и Рома учатся в государственной школе. Качеством образования их родители довольны.

— Дочка участвует в олимпиадах, часто становится победителем или призером, — гордо добавила многодетная мама.

Заботой и любовью окружает город и детей, оставшихся без попечения родителей.

— В Центрах содействия семейному воспитанию столицы сегодня остаются 1293 ребенка, — сообщили в Департаменте труда и соцзащиты населения столицы. — Мы стараемся создать для них условия, приближенные к домашним: учреждения обустроены по квартирному типу, у каждого ребенка есть личное пространство, и за каждым закреплен социально значимый взрослый.

Кроме того, для ребят проводятся активности, связанные с их досугом, профориентацией, развитием.

Важной составляющей поддержки семей с детьми является организация летнего отдыха. Так, в прошлом году более 40 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря было выдано Мосгортуром. Генеральный директор этой организации Инна Голубева рассказала, что с 1 июня дети поедут по льготным путевкам в оздоровительные лагеря Республики Беларусь, Центрального Черноземья, Урала, Северного Кавказа и других регионов.

— Самыми популярными направлениями стали Республика Крым, Причерноморье, а также Москва и Московская область, — отметила она.

Столичные власти также занимаются созданием социальной инфраструктуры. Строятся детские поликлиники, игровые и спортивные площадки, школы и детские сады.

Работает целая сеть бесплатного допобразования. Все это доказывает: город заботится о подрастающем поколении и делает все, чтобы жизнь детей была счастливой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бербер, замглавы Департамента труда и соцзащиты населения Москвы:

— В городе работают 28 семейных центров, сотрудники которых оказывают профессиональную помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Вместе с родителями и ребенком специалисты ищут пути решения, опираясь в своей работе на ключевые принципы: человеколюбие, уважение, справедливость и свободу. Семья самостоятельно принимает решения об изменениях в своей жизни, а сотрудники остаются помощниками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По сравнению с 2010 годом доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,5 раза. В 2020 году семьям было выдано 544,3 тысячи электронных социальных сертификатов. В городских кружках и секциях занимаются более 1 миллиона детей. С 2011 года построено 111 зданий школ и 302 здания для дошкольников.

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