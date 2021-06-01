Как придумать имя ребенку, если детей больше трех: лайфхаки многодетных родителей

Элиза, Эльдар и Эмин Шахидовы / Фото: из личного архива

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» провела опрос, есть ли проблемы у родителей с выбором имен. 40 процентов ответили, что нет ничего проще, 45 процентов — есть сложности, еще 10 процентов столкнулись со сложностями выбора после появления третьего ребенка, 5 процентов совершенно не знают, как назвать четвертого или пятого малыша. Только распространенных в России имен насчитывается около 600, а всего в мире их почти 20 тысяч. Но разнообразие и рождает трудности. Как решать проблему выбора, поделились московские многодетные семьи.

«Р» как традиция

В семье Овчинниковых 10 детей. Обычно предлагала варианты мама, а папа забраковывал и выбирал из вариантов что-то одно. Но одно было неизменно: в каждом имени их детей есть буква «р».

— Как корабль назовете, так он и поплывет. Так и с именем человека. «Р» придает уверенность. Имя с буквой «р» — это что-то основательное и жизнеутверждающее, — уверена мама Анна.

— У нас в семье было принципиальное мнение, что имя не должно быть распространенным. Вот у меня было несколько Ань в классе. Мне это не нравилось, — говорит она.

Фото: из личного архива

Сама Анна после рождения первого ребенка стала представляться как «Анна, мама Трофима».

Сейчас в семье Трофим (ласково звали Трошей), Радмила (Рада), Прасковья (Куня — производное от Праскуни), Мирон (Мирка), Никифор (Никиша), Лукерья (Луша), Кондрат (ласково — Кондрик или коротко — Кондр), Ратибор (Ратик), Нестор (Неся) и Парамон (Парамоша).

Анна рассказывает, что при выборе женских имен у них с Алексеем были разногласия. У Анны изначально был только один вариант: Прасковья. Но муж был против. Боялся, что будут дразнить.

— И тут друзья сказали, что у них в одном коллективе случайно встретились Радмила и Радомира. Мне так понравилась Радомира. Договорились с мужем об этом имени. А Алексей зарегистрировал все равно Радмилу. Я расстроилась, но зато обрадовалась наша бабушка Людмила, так как это было созвучно с ее именем, — рассказывает многодетная мама.

Когда ждали третьего ребенка, тоже девочку, Алексей созрел назвать ее Прасковьей. Последнему малышу (а УЗИ обещало снова девочку) тоже долго не могли выбрать имя.

— Я предложила Мириаду. Это «бесконечность». Но он не согласился. Тогда я предложила Петронию или Петру. Но ему тоже не понравилось. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы вдруг не родился мальчик, — смеется Анна.

Половину родственников мы потеряли сразу

В семье Заец все прекрасно: и фамилия детей, и имена, и отчество. Таких не спутаешь ни с кем. Таких в России больше нет. Сейчас в семье воспитывается шестеро детей: Фридерика (ласково — Рика), Гертруда (Гера), Брунгильда (Бруня), Зигфрид (Зиг), Вальтер (Вальтюшок, Вальт), Матильда (Матюша).

Глава семейства — Заец Тарас Петрович, программист.

Фото: из личного архива

— А я не с ними, я — Осипенко Ольга, — шутит мама, которая работает воспитателем в семейном детском саду.

Выбор имен она объясняет опять с юмором:

— Первую назвали Матильдой, а дальше отступать было некуда, тем более половину родственников мы «потеряли» сразу.

Но серьезно рассказывает, что принцип выбора имен был прост: они должны быть уникальными и буквы не должны повторяться.

Сначала пытались еще выбирать без буквы «р», так как Ольга не выговаривает ее, но этот принцип соблюсти не получилось.

— Нас часто спрашивали про эпос «Песнь о Нибелунгах». Там тоже Зигфрид, Брюмхильда… Потом, когда имена стали кончаться, мы, конечно, туда заглянули... — юморит мама.

Но серьезно добавляет, что на самом деле они с супругом смотрят значения имен. Например, Вальтер — «могучий воин», Брунгильда — «бронированный воин» и так далее.

— А Гертруда — это подарок бабушке, которая сокрушалась: «Ну когда же будет русское имя?» Мы открыли список, смотрим — Гертруда. Это «герой труда» и как раз из нашей серии. Оказывается, это имя было популярно в советское время. Вот, пожалуйста, — говорит Ольга.

— Мы бы хотели, чтобы у наших детей были уникальные имена. Но вот Матильда уже не такое редкое имя. Несколько лет назад, когда Матильда еще тренировалась в «Самбо-70», с ней в группе была девочка Матильда — ее ровесница и тоже старшая в своей многодетной семье. И с Зигфридом в классе училась девочка с двойным именем — Матильда-Марта. Эх, мальчика с именем Вальтер мы тоже уже встречали, — отметила многодетная мама.

Зигфрид говорит, что ему очень нравится его имя:

— Оно значит «мирная победа». Правда, бывает, что его то Сигурдом назовут, то Зигмундом. Но он не обижается.

«Э» в третьей степени

У Луизы Шахидовой тройня: Элиза, Эльдар и Эмин. Им сейчас шесть лет. Луиза известна на всю страну тем, что тройня — это ее первая беременность в 49 лет. Она даже попала в Книгу рекордов России с достижением «Рождение тройни в самом позднем возрасте — в 50 лет 2 месяца и 5 дней».

Мама признается, что имена ни с кем не обсуждала и не согласовывала, но учла предпочтения папы и бабушки.

— Мы — мусульманская семья, и я хотела дать своим детям мусульманские имена. Эти имена родились в моей голове спонтанно. Эльдар переводится как «Божий дар». А то, что я в 50 лет впервые стала мамой сразу тройни, и был Божий дар. Имя Эмин мне казалось очень красивым по звучанию. У людей с таким именем благополучно складывается судьба. С Элизой не совсем удалось следовать задумке с мусульманскими именами. Хотя имя Элиза очень распространено среди мусульман, но в то же время оно и католическое. Но это имя нравилось моему мужу, — объясняет многодетная мама свой выбор.

Дома Луиза иногда называет детей и так: Эмишоня, Элизабет и Эльдарчик.

Путаниц из-за одинаковых инициалов пока не было. В поликлинике с Элизой просто — она девочка, а для мальчиков, когда что-то выписывают, указывают одного полным именем, а второго — просто буквой «Э», если требуется.

Мама надеется, что в школе тоже не будет проблем.

Четыре «славы» на шестерых детей

У Татьяны и Сергея Мовиных шестеро детей: Владислав, Тамара, Ярослав, Святослав, Яромир, Миласлава. Итого четыре «славы» на шестерых детей.

Имена детей, видимо, запрограммировали родителей на славу. По крайней мере на почетный знак «Родительская слава города Москвы» точно. Его Татьяна и Сергей получили в 2019 году.

Татьяна признается, что они не стремились специально выбирать имена с одинаковым сочетанием — просто так получилось. Например, Вячеслава они даже не рассматривали.

Фото: из личного архива

— Сначала родился первый ребенок. Понравилось имя Владислав. На имени Тамара настояли муж и свекор — в честь бабушки. Я не очень хотела это имя, кидала бумажки, но все равно вытянула Тамару. А потом стали рождаться мальчишки: Ярослав, Святослав. Потом выбрали имя Яромир, — рассказывает мама.

Когда ждали шестого ребенка, девочку, Татьяна услышала имя Миласлава, ей очень понравилось.

Дома детей зовут сокращенно и ласкательно, по первой части имени: Владик, Яся, Мила (Милуся), Томуся (Муся).

— Выбор имени — это все очень индивидуально. Надо помнить, что все имеет информационную структуру и имя сильно влияет на жизнь ребенка. Я, например, думаю, что лучше не называть детей именами родственников: имя несет какую-то информацию, в том числе она может быть и негативной. Надо подходить персонально к выбору. Бывает, что и имя придумают родители, а ребенок родится, но становится понятно, что нужно другое, — убеждена многодетная мама.

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