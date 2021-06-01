Я сорвал себе букет: что грозит за хищение цветов с уличных клумб

Озеленители постоянно следят за цветниками / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

На днях очевидцы опубликовали в сети видео, в котором жители одного из дворов в районе Гольяново большой группой выкапывали цветущие тюльпаны, нисколько не стесняясь и даже бравируя этим, нанеся клумбе большой урон. Корреспондент «Вечерки» побывал на месте и осмотрел цветочные насаждения на предмет порчи.

Сейчас — период цветения сирени, поэтому в первую очередь мы отправились в Сиреневый сад. Здесь люди любуются цветущими кустами, фотографируются на их фоне, но никто их не ломает. Охранник парка Виталий Иванов подтвердил наше наблюдение — за его смену случаи вандализма единичны.

— Люди стали сознательнее и понимают, что за красотой лучше наблюдать, чем ломать ее, — сказал Виталий Иванов.

На склоне у Черкизовского пруда цветники разбивают много лет. В воскресенье коммунальщики как раз обновляли клумбы, высаживали новые цветы взамен тех, что уже отцвели. Корреспондент «Вечерки» пообщался с Юрием Кадобновым, одним из озеленителей, о произошедшем в Гольянове.

— К сожалению, случаи воровства еще бывают, — грустно заметил он. — Конкретно на этой клумбе регулярно подворовывают, причем всегда с пятницы на субботу. Не боятся ни камер, ни замечаний прохожих. Мы обходим территорию, подсаживаем недостающие растения, благо у нас всегда есть запас на случай, если цветы не приживутся, или прочие форс-мажоры. Но против массового вандализма у нас нет ничего.

Главный садовник «Аптекарского огорода» Антон Дубенюк уверяет: воровать растения, чтобы посадить их на даче — дурная затея.

— Большинство декоративных растений — однолетние, и они не приживутся у воров, — рассказывает он. — Бывает, что, когда тюльпаны отцветают, коммунальщики выкапывают луковицы и, если есть заявки от москвичей, раздают их желающим. Но на кадрах из Гольянова мы видим, что варвары воруют цветущие растения!

Впрочем, если вандалы все же будут пойманы с поличным, за свои действия они ответят перед законом, причем им грозит не только штраф, вполне реальная перспектива — административный арест.

— Порча клумб и цветников попадает под статью о мелком хулиганстве и наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 рублей или административным арестом до пятнадцати суток, — рассказал адвокат Александр Толмачев. — Деяние может квалифицироваться как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, штраф — от 300 до 500 рублей. Ко всему прочему, нарушитель может быть наказан и в соответствии с местными законами.

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