Важные события: Таро-расклад для всех знаков зодиака на лето 2021 года

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Система Таро является очень древней и может дать подсказки, по каким правилам жить, чтобы жизнь сложилась наилучшим образом. Таролог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», какой аркан станет главенствующим в жизни знаков зодиака и что ждет представителей разных стихий летом 2021 года.

Овен: аркан «Влюбленные»

Карта символизирует гармоничные отношения, веру в партнера и правильный выбор. Указывает на попытку достичь более высокого уровня развития. В летний период вы будете склонны проявлять интерес ко всему новому, это даст благоприятный отклик для вашей жизни. Одинокие Овны получат шанс встретить свою любовь этим летом.

Телец: аркан «Солнце»

Карта говорит о том, что наконец-то ваши желания начнут сбываться. Будете полны жизненных сил и энергии. Есть вероятность, что вы отправитесь в путешествие и проведете незабываемые дни. Возможно, будут вспыхивать ссоры на пустом месте с близкими людьми. Постарайтесь быстро сгладить ситуацию и наладить контакт.

Близнецы: аркан «Мир»

Ваши дела будут двигаться быстро. Это подходящее время для запуска масштабного проекта. Время подходит для избавления от вредных привычек, карта «Мир» обеспечит быстрый старт и поможет избавиться от пристрастия к вредному. Прислушивайтесь к себе, интуиция будет помогать вам все лето. Поступайте так, как сами считаете нужным.

Рак: аркан «Тройка жезлов»

Начало нового этапа в вашей жизни. В это время появится желание отбросить все старое и заняться тем, что вам по душе. Это благоприятный период для нахождения новой работы. Карта «Тройка жезлов» будет притягивать новых людей и интересные знакомства в вашу жизнь.

Лев: аркан «Верховная жрица»

Львов потревожат старые проблемы и люди из прошлой жизни. Сохраняйте спокойствие и уравновешенность. «Верховная жрица» — это карта интуиции. Полностью полагайтесь на нее, она вас не подведет. В летний период старайтесь не доверять людям на слово, все тщательно проверяйте. Есть вероятность, что вас могут обмануть.

Дева: аркан «Рыцарь мечей»

Наступает непростой период для представителей этого знака зодиака. Судьба приготовила для вас массу испытаний, пройдя через которые, вы обретете силу и уверенность в себе. Предстоит проявить свои ораторские способности и интеллектуальное мышление. Это поможет вам достичь успеха в карьере.

Весы: аркан «Туз пентаклей»

Успех во всех сферах будет сопутствовать Весам. Самое время насладиться своими достижениями. Вы много работали и заслужили отдых, отправляйтесь к морскому побережью. Одинокие представители могут завести курортный роман. Все ваши начинания будут увенчаны успехом и принесут высокую прибыль.

Скорпион: аркан «Башня»

Карта «Башня» является знаком судьбы, говорит о неправильном выборе направления. Кто-то из завистников сбил вас с истинного пути. Это может повлечь за собой большие проблемы. Постарайтесь понять, кто негативно воздействует на вашу жизнь, исключите общение с этим человеком. Будьте внимательны к своему здоровью: есть вероятность, что обострятся головные боли.

Стрелец: аркан «Паж пентаклей»

Вас ждет успех в финансовой сфере. В этот период Стрельцов посетят значимые идеи, которые станут основой для материальной возможности. Запаситесь терпением и усилием, придется много работать на результат. Звезды уверены: вы сможете достичь высот. В личных отношениях возможны изменения. Есть вероятность, что вы разорвете близкие связи с тем, кто мешал реализации.

Козерог: аркан «Звезда»

Эта карта символизирует оптимизм и веру в свои возможности. Для Козерогов это своеобразный призыв к действию. Мечтайте, реализовывайте свои таланты и, главное, не бойтесь! Летнее время — это отличная возможность, чтобы наладить контакты с окружающими, запастись полезными связями и встретить свою судьбу.

Водолей: аркан «Колесо фортуны»

Ваша жизнь будет неожиданно и быстро меняться, заставляя переживать падения и взлеты. Звезды советуют ограничить себя в сиюминутных слабостях, не поддаваться искушениями. Не тратьте денежные сбережения на ветер, лучше отложите на отпуск или на покупку крупной вещи.

Рыбы: аркан «Луна»

Рыб посетят внезапные сильные депрессии. Это время для поиска себя и своего предназначения. Обратите внимание на свои ощущения, они вас не подводят. Если чувствуете, что кто-то вас обманывает, то избегайте общения с этим человеком. Уделите внимание своей нервной системе, в летний период она будет нестабильной.

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