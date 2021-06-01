Бумажные книги возвращают аудиторию

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Россияне увеличили расходы на покупку книг. Средний чек в первом квартале этого года оказался на 18 процентов больше, чем в первом квартале 2020-го, и достиг 347 рублей. Об этом сообщили эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс».

Увы, при этом покупать больше именно бумажных книг мы не стали. Объем продаж в натуральном выражении оказался на 12 процентов ниже, чем в прошлом году, подсчитали аналитики. При этом объем продаж книг в онлайне вырос за год в натуральном выражении более чем в два раза, а в денежном — почти втрое.

По данным исследования, в топ покупок вошли книги для детского досуга (сказки и классика), книги для обучения и развития детей (учебники), а также бизнес-литература.

— Лидерство литературы для досуга и развития детей по частоте покупок может быть связано как с пиковыми значениями по численности детей за последние 10 лет в стране, так и со стремлением родителей дать юному поколению дополнительные навыки и повысить образовательный уровень. Это особенно ярко проявляется в крупных городах, где активно развивается индустрия дополнительного образования, — предполагают аналитики «Чек Индекса».

Роман Косыгин, исполнительный директор издательства «Молодая гвардия», пояснил, что электронные книги сейчас занимают всего от 10 до 20 процентов книжного рынка в зависимости от методики подсчета.

— Электронная книга никогда не вытеснит бумажную, — убежден эксперт. — У меня нет статистики, но я точно знаю, что издательства сейчас загружены на много месяцев вперед. Возможно, причина в пандемии. Люди посидели дома, посмотрели фильмы и ролики из «Ютьюба», и им захотелось чего-то более интересного и полезного для души и мозга. Поэтому многие и пошли в книжные магазины либо стали покупать бумажные книги онлайн.

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов тоже считает, что бумажные книги останутся.

— Просто изменится сам их статус. Это будут не просто носители неких текстов, а друзья, — убежден эксперт. — Вы берете любимую книгу с полки, ложитесь на диван, открываете, читаете и фактически общаетесь с ней как со старым другом. А модные новинки беллетристики — книги на один сезон — мы станем скачивать в интернете, читать и забывать. В бумажном варианте останется лишь самое дорогое и ценное.

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