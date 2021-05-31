Москвичи смогут продлить срок хранения библиотечных книг онлайн

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Продлить срок хранения библиотечной книги теперь можно не выходя из дома через специальный раздел, который появился в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru.

Раздел называется «Читаю сейчас». Он также отображает все издания, которые в настоящее время находятся на руках у пользователя.

— Если читатель не успевает приехать в библиотеку к назначенной дате и ему нужно больше времени, он может дополнительно продлить срок хранения книги. Для этого потребуется совершить несколько простых действий в сервисе «Библиотеки Москвы». Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно — продление произойдет автоматически, — пояснил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Срок возврата изданий можно продлить на 10 дней не более двух раз. Для этого необходимо выбрать в разделе книгу и нажать на кнопку «Продлить».

Воспользоваться сервисом поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» могут пользователи, зарегистрированные на портале mos.ru и получившие единый читательский билет (ЕЧБ), отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в онлайн-сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился новый фильтр, который позволит быстро проверить наличие нужной книги в той или иной библиотеке.

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