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Новый фильтр в сервисе «Библиотеки Москвы» позволит быстро найти нужную книгу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый фильтр в сервисе «Библиотеки Москвы» позволит быстро найти нужную книгу

Иван Юминов

Город

Новый фильтр в онлайн-сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» позволит быстро проверить наличие нужной книги в той или иной библиотеке. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов в пятницу, 28 мая.

— Нововведение позволяет конкретизировать запрос и ограничивать поиск по своему усмотрению. Книги можно искать как в одной библиотеке, так и сразу в нескольких, — рассказал Козлов.

Забронировать книгу можно на портале mos.ru в разделе «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг». Фильтр поможет найти книгу в конкретных библиотеках, либо же покажет адреса всех читален, где ее можно забронировать онлайн. Чтобы оформить заказ, понадобится ввести номер единого читательского билета, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как технологии упростили работу столичных библиотек.

Читайте также: Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек

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