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Москвичам рассказали, как технологии упростили работу столичных библиотек
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как технологии упростили работу столичных библиотек

Полина Долганова

Город

Москвичам рассказали о том, как современные технологии упростили работу столичных библиотек.

Отмечается, что единая автоматизированная информационная система облегчила работу столичных библиотек. В ней содержится информация об изданиях городских фондов. Так, на сегодняшний день в фонд системы входят более 13,4 миллиона библиотечных изданий.

Кроме того, благодаря внедрению единой информационной системы у москвичей появилась возможность сделать единый читательский билет. Если раньше пользователи регистрировались в каждой из библиотек отдельно, то теперь по билету можно получать книги в любых городских читальнях.

— Жителям столицы выдано уже более 511 тысяч единых читательских билетов. Только в этом году по ним было получено свыше 4,3 миллиона изданий, — говорится в сообщении пресс-службы Департамента информационных технологий Москвы.

Еще одно усовершенствование библиотечной системы теперь позволяет бронировать книги в режиме онлайн. Специально для этой функции был разработан сервис «Библиотеки Москвы», в котором объединены все книжные фонды городских библиотек. С помощью портала горожане могут забронировать нужное издание в библиотеке из дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, общероссийский день библиотек был учрежден в 1995 году. Дату праздника — 27 мая — выбрали по случаю дня основания первой государственной общедоступной библиотеки в России в 1795 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил новую концепцию столичных библиотек.

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