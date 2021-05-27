Столичный книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Книжный фестиваль «Красная площадь», который был запланирован на 3–6 июня, перенесли на две недели в связи с эпидемической ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в четверг, 27 мая.

В пресс-службе пояснили, что ситуация с коронавирусом в городе улучшается, но медленно, поэтому власти попросили воздержаться от массовых мероприятий, сообщает РИА Новости.

— Организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на две недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня, — отметили в сообщении.

Седьмой книжный фестиваль «Красная площадь» объединит писателей, издателей, актеров и читателей. На мероприятии издатели со всей страны представят сотни тысяч книг, в программе фестиваля — свыше 500 мероприятий для взрослых и детей.

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