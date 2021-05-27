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Столичный книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красная площадьКарта всех событий

Книжный фестиваль «Красная площадь», который был запланирован на 3–6 июня, перенесли на две недели в связи с эпидемической ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в четверг, 27 мая.

В пресс-службе пояснили, что ситуация с коронавирусом в городе улучшается, но медленно, поэтому власти попросили воздержаться от массовых мероприятий, сообщает РИА Новости.

— Организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на две недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня, — отметили в сообщении.

Седьмой книжный фестиваль «Красная площадь» объединит писателей, издателей, актеров и читателей. На мероприятии издатели со всей страны представят сотни тысяч книг, в программе фестиваля — свыше 500 мероприятий для взрослых и детей.

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